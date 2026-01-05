Incidente a Rimini alle 21 in via Marzabotto, rotonda Gulminelli: tamponamento tra due auto vicino al ristorante La Brocca. Gravità feriti ignota.

Un nostro lettore segnala un incidente a Rimini: tamponamento tra due auto in via Marzabotto, tre ambulanze sul posto

Un nostro lettore ci segnala un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi a Rimini. Attorno alle ore 21 si è verificato un tamponamento tra due auto in via Marzabotto, all’altezza della rotonda Gulminelli Francesco, nei pressi del ristorante La Brocca.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Toyota Yaris, che a seguito dell’impatto è finita contro il guard-rail, e una Peugeot. Al momento non sono ancora note le dinamiche dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e il medico, per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.

I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso si sono registrati rallentamenti al traffico nella zona.