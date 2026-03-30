Rimini, taxi meno caro nelle ore notturne per le donne. Ma in generale aumentano le tariffe

Previste anche corse agevolate per l'ospedale e tariffe scontate per le persone diversamente abili

A Rimini arriva il "taxi rosa": così è stato ribattezzato lo sconto del 15% sulla tariffe per le donne che utilizzeranno il servizio dalle 22 alle 6, anche in compagnia di altre donne o minori. La novità è frutto di un tavolo di confronto tra il Comune di Rimini, le associazioni di categoria e dei consumatori, convocato in primis per l'aggiornamento delle tariffe secondo le indicazioni Istat.

Sugli adeguamenti, spiegano da palazzo Garampi, "le tariffe erano rimaste invariate dal 2008: l'ultimo aggiornamento risale quindi a 18 anni fa".

"L'adeguamento approvato è comunque più contenuto rispetto all'inflazione accumulata nel periodo, e dal confronto sono scaturite le nuove tariffe agevolate sopra descritte. Il percorso di concertazione ha coinvolto anche le associazioni dei consumatori, chiamate a valutare la sostenibilità economica delle modifiche per l'utenza finale", osserva l'amministrazione comunale.

Tra le agevolazioni, oltre al "taxi rosa", è stata introdotta una tariffa fissa di 10 euro per la tratta Stazione Centrale – Ospedale Infermi, valida anche nelle ore notturne e nei giorni festivi e comprensiva di ogni supplemento. Per tutte le altre corse da e per l'Ospedale Infermi è previsto uno sconto del 10% sulla tariffa complessiva. Analoga agevolazione del 10% è riconosciuta alle persone con disabilità certificate tramite Cude, garantendo accessibilità e equità del servizio per tutti i cittadini.

"Queste misure si inseriscono in una visione più ampia della città come luogo di ospitalità a 12 mesi l'anno. La crescita del settore fieristico e congressuale, intensificatasi dopo la pandemia, ha reso urgente un rafforzamento strutturale del servizio taxi per rispondere alla domanda di mobilità di cittadini e turisti. In questa direzione, prima ancora di avviare il confronto sulle tariffe, abbiamo assegnato nel 2025 11 nuove licenze taxi, di cui 10 già operative, vincolate all'uso di veicoli a basso impatto ambientale e all'interconnessione tecnologica, portando la flotta complessiva a 81 vetture", spiega l'amministrazione comunale.