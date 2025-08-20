Rimini, tenta il furto in casa: rompe le telecamere ma attiva allarme

L'uomo è stato così arrestato dalla Polizia

Alle 10 di ieri mattina (martedì 19 agosto), la Polizia di Rimini ha colto sul fatto un uomo, le cui generalità non sono state rese note, durante un tentativo di furto in un'abitazione di via Gambalunga. A fare scattare l'allarme è stata la segnalazione di un'agenzia di sicurezza privata che attraverso le telecamere ha notato l'intruso all'interno dell'abitazione. Il ladro, accortosi del sistema di videosorveglianza, ha sradicato le telecamere, ma così facendo ha inavvertitamente attivato il sistema antifurto, che ha rilasciato una cortina di fumo. A quel punto il malvivente ha desistito dai suoi propositi e ha cercato la fuga, ma una volta all'esterno dell'abitazione è stato fermato dalla Polizia e arrestato.