Rimini - Ternana, in vendita i biglietti per la gara del Neri

Come anticipato da altarimini.it, la gara si disputerà regolarmente

Rimini - Ternana, valevole per la terza giornata del girone B di Serie C, si disputerà domani (domenica 7 settembre) allo stadio Neri, con inizio alle ore 20.30, come anticipato da altarimini.it.

Il Rimini ringrazia il Comune per la disponibilità: "Grazie al lavoro svolto in totale sinergia, nelle ultime ore, la gara si disputerà regolarmente".

Sempre il Rimini comunica che i biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Vivaticket, mentre la biglietteria dello stadio sarà aperta domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e successivamente dalle ore 19:00 fino ad inizio gara.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale dei Biancorossi (sempre su Vivaticket e in biglietteria) fino alle ore 23:59 di giovedì 18 settembre.