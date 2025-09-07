Rimini-Ternana, si avvicina la sconfitta a tavolino. Tutti tesserati i nuovi

Ancora ore di attesa in casa biancorossa

Ore di attesa in casa biancorossa, ma al momento non ci sono i presupposti per giocare al Neri, questa sera (domenica 7 settembre), la gara di campionato tra Rimini e Ternana. Gli umbri potrebbe così vincere 3-0 a tavolino e i romagnoli subirebbero un'altra penalità. È improbabile una seduta del Tar in queste ore che possa portare allo sblocco. L'unica soluzione potrebbe essere un'apertura del Comune di Rimini che sembra irremovibile: il 1° settembre lo stadio è stato chiuso, hanno riferito da palazzo Garampi, per mancanza della richiesta di concessione. Quando essa è stata presentata, sono comunque rimasti i lucchetti al Neri in quanto dagli accertamenti del Comune è emersa "la non sussistenza al momento delle condizioni per il rilascio della concessione alla società".

Capitolo tesseramenti: se si giocasse, il Rimini potrebbe disporre dei nuovi acquisti. Si tratta dei nomi che ho riportato ieri, compreso l'ex Feralpisalò Ferrarini. La società diramerà a breve la lista dei convocati. Completati tesseramenti dei giocatori, il Rimini Fc ha comunicato anche il deposito dei contratti dei 4 allenatori delle squadre giovanili e dei relativi staff.

LA ROSA DEL RIMINI*



Portieri: Gagliani, Vitali.



Esterni: Ferrarini, Mini, Longobardi, Boli.

Difensori: Bellodi, De Vitis, Lepri, Moray, Fabbri.

Centrocampista: Asmussen, Fiorini, Piccoli, Gemello.

Attaccanti: Capac, D'Agostini, Rubino.

*ai 18 si aggiungono altri 4 giocatori della Primavera, che saranno comunicati a breve.