Rimini - Ternana si gioca: via libera del Comune per il Neri

La nuova proprietà torna nella disponibilità dell'impianto

Rimini - Ternana si giocherà. Alle 19.30 circa si è conclusa la riunione del Gos, alla presenza della dott.ssa Moni: l'impianto è tornato nella disponibilità della nuova proprietà del Rimini, che era presente con l'amministratore unico Valerio Perini. La gara ha un livello di sicurezza 4, a causa della rivalità con i tifosi della Ternana, per cui sono richiesti ulteriori adempimenti sotto il profilo della sicurezza. Ma è scongiurata l'ipotesi di una mancata disputa dell'incontro, che avrebbe portato un'altra penalità in casa Rimini.