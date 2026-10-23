Rimini, torna il Non Una Di Meno Fest a Casa Madiba: una giornata tra laboratori, incontri e musica

Sabato 24 ottobre la seconda edizione dell'evento transfemminista con mercatini, capoeira, dj set e un confronto con i centri antiviolenza del territorio

Ritorna anche quest'anno la seconda edizione di Non Una Di Meno Fest, uno spazio di cura, scambio e incontro per continuare a costruire la città transfemminista e organizzarsi verso le prossime mobilitazioni dell'autunno.

L'organizzazione comunica:

Viviamo un momento storico di profondo stravolgimento e di pericolo, segnato da un salto di scala della violenza patriarcale, coloniale, suprematista, specista ed ecocida. I corpi delle donne, quelli femminilizzati, trans, queer, razzializzati, poveri, disabili, vecchi, così come ecosistemi e i corpi non umani, continuano ad essere campo di battaglia e terreno di sfruttamento nel contesto di guerra, riarmo e fascistizzazione. Anche quest’anno abbiamo deciso di ritrovarci, per un momento di festa, approfondimento e costruzione collettiva delle prossime iniziative e appuntamenti di questo autunno, verso la manifestazione nazionale contro la violenza di genere del 28 novembre a Roma.

La violenza è strutturale, la nostra risposta è collettiva e complice. Portate la vostra voce, la vostra rabbia, la vostra voglia di fare comunità!

Il programma della giornata

La giornata prenderà il via alle ore 15, con “TAGLI VIVI – Quando il gesto disinnesca la norma”, laboratoria di collage transfemminista e di risignificazione visiva a cura di Angela Seccafieno, artista multidisciplinare con una formazione in cinema e promozione culturale. L'attività proseguirà fino alle ore 18. Per info e iscrizioni: https://forms.gle/1m1bwcVupjC4gC677.

Alle ore 16 spazio ai mercatini e alle banchette di autoproduzioni creative, mentre dalle 16:30 alle 17:00 si terrà un momento di capoeira transfemminista. A partire dalle ore 17 la musica sarà protagonista con il dj set di Vafer. Alle ore 18 è in programma il talk “Dalle pratiche di ascolto alla marea transfemminista: tracciamo percorsi di liberazione insieme”.

La violenza patriarcale non è un’emergenza isolata, ma un sistema strutturale che opprime i nostri corpi, precarizza le nostre vite e sfrutta i nostri territori. Per questo, sabato 24 ottobre, durante la seconda edizione del Non Una Di Meno Fest a Casa Madiba, abbiamo deciso di prenderci uno spazio di parola, confronto e complicità politica.

Un dialogo aperto tra l'attivismo di Non Una Di Meno Rimini e l'esperienza sul campo dei CAV territoriali Rompi il Silenzio e Mondo Donna. Parleremo di violenza economica, istituzionale e sistemica, ma soprattutto di come fare rete per rilanciare la mobilitazione permanente verso la settimana di mobilitazione, degli Stati Generali dell'Autodeterminazione dal 20 al 28 novembre prossimi.

Perché se toccano una, rispondiamo tuttə!

Dalle ore 18:30 sarà presente anche un angolo tarocchi, a cura di @project_no_future, disponibile a essere contattatx su Instagram per informazioni.

Sempre dalle ore 18:30 sarà attiva la Pizzeria sociale “Il Varco”. I forni si accendono! Per tutta la sera saranno disponibili le sue pizze artigianali e solidali. Mangiare bene, mangiare insieme, sostenere gli spazi autogestiti.

La serata proseguirà con la musica: dalle 19:30 alle 20:30 è previsto il dj set di Vafer, mentre dalle 20:30 sarà la volta del dj set di Eva.

Durante tutta la giornata sarà inoltre presente lo SPAZIO BIMBƏ, a cura della comunità di apprendimento Faro.

La selezione musicale sarà affidata a Vafer e Eva, artiste, sorelle della scena transfemminista, per ballare e occupare lo spazio con i nostri corpi e la nostra gioia condivisa.

Saranno presenti anche banchette informative dei CAV e delle realtà territoriali.

Spazio aperto, senza barriere architettoniche.