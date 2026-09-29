Rimini, torna la festa del Borgo Sant'Andrea con uno speciale villaggio del gusto e delle tradizioni romagnole

Dal 9 all'11 ottobre tre giorni tra sapori, artigianato, cultura e tradizioni

Rimini torna a celebrare una delle sue anime più autentiche. Dal 9 all'11 ottobre 2026, le strade, le piazze e gli angoli più suggestivi del Borgo Sant'Andrea si animeranno per la tradizionale Festa del Borgo, appuntamento capace ogni anno di richiamare cittadini e visitatori con la forza delle sue tradizioni, del suo spirito di comunità e della sua identità profondamente riminese. Novità di quest'anno sarà il Villaggio Cna ProduciAmo Romagna. "Un vero e proprio percorso esperienziale dedicato alle eccellenze del territorio, pensato per dare voce ai produttori romagnoli, valorizzare i saperi artigiani e raccontare attraverso il cibo, le tradizioni e le persone l'identità più autentica della nostra terra", spiega Cna in una nota. Il Villaggio accoglierà quindici produttori del territorio, protagonisti di una passeggiata tra profumi, sapori e racconti che parlano di biodiversità, qualità e passione: "Dall'olio extravergine ai prodotti della terra, dalle lavorazioni artigianali alle eccellenze gastronomiche romagnole, ogni stand diventerà una finestra aperta su un patrimonio fatto di conoscenze tramandate nel tempo, innovazione e amore per il territorio". All'interno del villaggio ci sarà il salotto ProduciAmo Romagna, con degustazioni guidate alla scoperta dell’olio Evo, un percorso sensoriale dedicato alla cioccolata, show di cucina con Romagné e Radici, racconti e approfondimenti dedicati alle tradizioni alimentari e culturali romagnole.