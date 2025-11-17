Rimini, torna La Sgambatella: corsa e camminata contro la violenza sulle donne

domenica 23 novembre 2025 si svolgerà la VI edizione de La Sgambatella

Torna puntuale l’appuntamento con la solidarietà e la promozione sociale firmato Uisp Rimini: domenica 23 novembre 2025 si svolgerà la VI edizione de La Sgambatella, camminata e corsa non competitiva di 7 km interamente dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un evento che unisce l’amore per lo sport e il movimento con l’impegno concreto a favore di chi vive situazioni di difficoltà.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9.00 con partenza alle ore 9.30 dal piazzale sull’Acqua nell’invaso del Ponte di Tiberio. L’iniziativa, aperta a tutti e perfetta per famiglie, sportivi e amanti del benessere, non richiede una quota di iscrizione fissa, ma un’offerta libera che potrà essere versata direttamente la mattina dell’evento.

L’aspetto sociale è il cuore pulsante de La Sgambatella: l’intero ricavato della manifestazione, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto al Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio di Rimini, una realtà fondamentale nel territorio che offre supporto e assistenza alle donne vittime di violenza. La partecipazione all’evento si trasforma così in un gesto tangibile di sostegno a un servizio essenziale per la comunità. A tutti gli iscritti sarà omaggiata la maglietta celebrativa della VI edizione.



Linda Pellizzoli, presidente Uisp Rimini, sottolinea l’importanza della manifestazione: “La Sgambatella non è una semplice camminata, è un’azione collettiva, un movimento di consapevolezza che ogni anno si rinnova per mandare un segnale forte contro ogni forma di violenza sulle donne. Lo sport è inclusione, rispetto e benessere, valori che si contrappongono nettamente a ogni forma di prevaricazione. Siamo fiere di poter contribuire a sostenere il prezioso lavoro di Rompi il Silenzio, dimostrando che insieme possiamo davvero fare la differenza. Vi aspettiamo domenica per affermare insieme il nostro impegno contro la violenza sulle donne”.