Altarimini

Rimini, torna La Sgambatella: corsa e camminata contro la violenza sulle donne

domenica 23 novembre 2025 si svolgerà la VI edizione de La Sgambatella

A cura di Michela Alessi Redazione
17 novembre 2025 12:02
Rimini, torna La Sgambatella: corsa e camminata contro la violenza sulle donne -
Rimini
Eventi
Condividi

Torna puntuale l’appuntamento con la solidarietà e la promozione sociale firmato Uisp Rimini: domenica 23 novembre 2025 si svolgerà la VI edizione de La Sgambatella, camminata e corsa non competitiva di 7 km interamente dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un evento che unisce l’amore per lo sport e il movimento con l’impegno concreto a favore di chi vive situazioni di difficoltà.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9.00 con partenza alle ore 9.30 dal piazzale sull’Acqua nell’invaso del Ponte di Tiberio. L’iniziativa, aperta a tutti e perfetta per famiglie, sportivi e amanti del benessere, non richiede una quota di iscrizione fissa, ma un’offerta libera che potrà essere versata direttamente la mattina dell’evento.

L’aspetto sociale è il cuore pulsante de La Sgambatella: l’intero ricavato della manifestazione, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto al Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio di Rimini, una realtà fondamentale nel territorio che offre supporto e assistenza alle donne vittime di violenza. La partecipazione all’evento si trasforma così in un gesto tangibile di sostegno a un servizio essenziale per la comunità. A tutti gli iscritti sarà omaggiata la maglietta celebrativa della VI edizione.

Linda Pellizzoli, presidente Uisp Rimini, sottolinea l’importanza della manifestazione: “La Sgambatella non è una semplice camminata, è un’azione collettiva, un movimento di consapevolezza che ogni anno si rinnova per mandare un segnale forte contro ogni forma di violenza sulle donne. Lo sport è inclusione, rispetto e benessere, valori che si contrappongono nettamente a ogni forma di prevaricazione. Siamo fiere di poter contribuire a sostenere il prezioso lavoro di Rompi il Silenzio, dimostrando che insieme possiamo davvero fare la differenza. Vi aspettiamo domenica per affermare insieme il nostro impegno contro la violenza sulle donne”.


Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini