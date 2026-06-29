Rimini, torna la Shopping Night: centro storico tra eventi, musei aperti e spettacoli

Mercoledì 1° luglio negozi aperti fino a tardi, iniziative culturali, musica, visite guidate e appuntamenti diffusi in tutta la città

Dare nuova luce al centro storico, sostenere il commercio di vicinato e rendere Rimini sempre più attrattiva anche per i turisti. Sono questi gli obiettivi della Rimini Shopping Night, l'iniziativa promossa e coordinata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, che torna mercoledì 1° luglio dopo l'ottimo riscontro del primo appuntamento.

Un progetto nato per valorizzare il cuore della città, coinvolgendo negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi e attività del centro, e promosso anche attraverso la collaborazione con le strutture ricettive affinché i visitatori possano conoscere e vivere le opportunità offerte dal centro storico nelle serate estive.

L'obiettivo di CNA è promuovere il commercio locale, incentivando cittadini e turisti a frequentare il centro storico e a scoprirne le eccellenze, trasformando ogni mercoledì sera in un'occasione di incontro, shopping e socialità. Per tutta la serata i negozi resteranno aperti fino a tardi, mentre le vie del centro si animeranno con musica, iniziative diffuse e un'atmosfera capace di rendere ancora più piacevole passeggiare tra piazze, strade e attività commerciali, contribuendo a sostenere il tessuto economico cittadino e a rafforzare l'attrattività del centro storico durante tutta l'estate.

Musei aperti e visite speciali



Anche questa settimana la Rimini Shopping Night si arricchisce di un'importante proposta culturale. Museo della Città e Domus del Chirurgo saranno aperti dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito per i cittadini riminesi e per gli under 30. Apertura straordinaria serale anche per il Museo Fellini - Castel Sismondo, visitabile dalle 21 alle 23, con una visita guidata alle 21.15, della durata di circa 45 minuti, prevista nei mesi di luglio e agosto.

Tra mito, musica e grande cinema



Il programma della serata propone numerosi appuntamenti culturali e di spettacolo.

Al Lapidario del Museo della Città, alle ore 21, è in programma l'incontro "Il coraggio di essere fragili - Umani, non invincibili: gli eroi omerici davanti al dolore", nuovo appuntamento della rassegna "Omero sotto le stelle", curata da Marinella De Luca. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. All'Arena Francesca da Rimini torna invece la musica di SGR Live con Sergio Casabianca e Le Gocce, protagonisti dello spettacolo "Così Celeste - Tributo a Zucchero", dedicato ai più grandi successi del celebre artista emiliano. Il concerto è a ingresso gratuito.

Il Cinema Fulgor rende omaggio a Federico Fellini con la proiezione di due capolavori del regista riminese, "8½" e "Le notti di Cabiria", entrambi proposti con sottotitoli in inglese per permettere anche ai visitatori stranieri di vivere un'esperienza cinematografica nella città che ha ispirato il Maestro.

Prosegue inoltre la rassegna Agostiniani 2026 - Cinema sotto le stelle, che nella suggestiva Corte degli Agostiniani propone la proiezione del film "La grazia" di Paolo Sorrentino.

Arte, storia e visite guidate



Spazio anche alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città.

Con "Notturno d'Arte", organizzato da Discover Rimini, sarà possibile partecipare a una visita guidata dedicata alla Rimini romana, con ingresso alla Domus del Chirurgo e al Museo della Città. La partenza è prevista alle 20.50 ed è richiesta la prenotazione entro le ore 12 dello stesso mercoledì.

Visit Rimini propone invece il Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini, una visita guidata estiva che accompagna cittadini e turisti tra i principali monumenti e luoghi simbolo del centro storico, raccontandone la storia e le curiosità.

Le mostre aperte in città



La serata rappresenta anche un'occasione per visitare le esposizioni aperte nei musei cittadini.

Al Museo della Città prosegue "Del mare e d'altri sogni", mostra personale dell'artista riminese Filippo Manfroni, visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23.

I Palazzi dell'Arte ospitano invece "Estate contemporanea", progetto espositivo dedicato all'arte contemporanea italiana e internazionale con le mostre "Sailing to Byzantium: 6 artists from New York" e "Luca Giovagnoli: Summer Dream", aperte anche il mercoledì sera nei mesi di luglio e agosto.

Al Palazzo del Fulgor è inoltre visitabile la mostra "Carlo Zauli. Sensualità della forma", dedicata al grande artista faentino protagonista della ceramica italiana del Novecento.

Sapori, mercatini e intrattenimento



Tra gli appuntamenti più attesi torna "La Magnèda", la cena del Mercato Coperto di Rimini, dove dalle 18 alle 23 gli operatori preparano e servono dal vivo piatti realizzati con i propri prodotti. L'area ospita fino a 200 posti a sedere ed è accompagnata da intrattenimento musicale.

In piazza Cavour debutta inoltre "I Ricordi in Soffitta", il mercatino dedicato ai bambini fino ai 12 anni, aperto dalle 17.30 alle 23.30, mentre in piazza Tre Martiri torna "Artigiani al Centro by Night", la mostra mercato serale dedicata all'artigianato handmade. Ad arricchire ulteriormente il programma ci saranno aperitivi, degustazioni, dj set, concerti, eventi musicali, iniziative culturali, artisti di strada ed eventi enogastronomici, che contribuiranno a rendere il centro storico ancora più vivo e accogliente.

Sport all'aria aperta



Continua anche il calendario di Fluxo Summer, con allenamenti gratuiti all'aperto guidati da istruttori specializzati nell'area del Ponte di Tiberio. Le attività si svolgono in diversi orari della giornata, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di praticare discipline sportive all'aria aperta in uno dei luoghi più suggestivi della città.

La Rimini Shopping Night è realizzata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, la collaborazione di Federalberghi Rimini, il contributo di Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto, ProduciAmo Romagna.