Rimini torna prima località balneare di Italia, ma il sindaco avverte: "Basta propaganda sui numeri"

Secondo i dati Istat, Rimini torna a primeggiare per numero di pernottamenti. Il sindaco: "Basta competizioni basiche e stucchevoli"

Rimini nel 2024 ha ripreso "lo scettro" di località turistica balneare più visitata di Italia. Lo ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad, citando i dati Istat secondo cui nel 2024 Rimini ha totalizzato 6.938.992 pernottamenti contro i 6.761.224 di Cavallino, provincia di Venezia, che nel 2023 aveva fatto il sorpasso sulla nostra città.

Il primo cittadino evidenzia che in città si tenda a considerare numeri e statistiche solo quando siano negative e che in ambito turistico l'esame dei dati comune per comune diventi troppo spesso"feroce e sterile dialettica tra maggioranza, opposizioni e operatori turistici locali" .

Il primo cittadino invita quindi ad andare oltre alle competizioni "basiche e stucchevoli" e analizzare dati e numeri senza"la lente deformata della propaganda". Rimini è la località turistica balneare con più pernottamenti del 2024? Per il sindaco è importante che Rimini abbia "imboccato una strada che sottolinea il valore fondamentale della qualità della vacanza". Ed è su questa strada che si deve lavorare come Riviera, come Regione Emilia Romagna e anche tra Regioni diverse: "Perché credo- evidenzia il primo cittadino - che Rimini e Cavallino o Rimini e Firenze possano offrire assieme per il Sistema Italia una esperienza straordinaria e unica per il viaggiatore."