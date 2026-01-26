Rimini tra celebrazioni e memoria: gli eventi della settimana

Martedì 27 gennaio il Teatro Galli ospita un concerto intitolato Fra cielo e terra, dedicato ai bambini di Theresienstadt

La settimana a Rimini si apre con le celebrazioni dedicate alla Giornata della Memoria (27 gennaio), che ricorda l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz Birkenau. La cerimonia principale, presso il Parco 'Ai Caduti nei Lager', coinvolge autorità civili, militari, associazioni e studenti, e si arricchisce di iniziative culturali e teatrali per mantenere vivo il ricordo delle vittime dei lager nazisti e delle persecuzioni.



Martedì 27 gennaio il Teatro Galli ospita un concerto intitolato Fra cielo e terra, dedicato ai bambini di Theresienstadt, che attraverso musica e poesie, testimonia la forza dell’arte come forma di resistenza anche nelle condizioni più terribili. Sempre a teatro, giovedì 29 gennaio, si presenta Pugni pesanti. Leve contro la guerra, un racconto di sopravvivenza e speranza di un giovane italiano appassionato di boxe durante la guerra, mentre in Cineteca, lunedì 2 febbraio, si terrà la presentazione del libro di Lidia Maggioli sulla storia poco nota del campo di concentramento sorto sulle rovine del ghetto di Varsavia.

Il 27 gennaio, sempre in occasione della Giornata della Memoria, al cinema Fulgor si tiene una serata dedicata a cortometraggi che affrontano il tema della persecuzione durante l'Olocausto. La selezione include film come "1943-1997" di Ettore Scola, "Spielzeugland" di Alexander Freydank, e "Venti minuti" di Daniele Esposito, esempi di come il cinema può diventare strumento di riflessione su uno dei capitoli più dolorosi della storia.

Sabato 31 gennaio al teatro Galli spazio alla danza con, una rilettura coreografica e musicale delle protagoniste femminili delle opere pucciniane, che esplora tematiche di amore, sofferenza e desiderio di libertà.Domenica 1° febbraio si arricchisce con la rassegna, un incontro condedicato alla musica e alla cultura , una guida all’ascolto dell’opera “Macbeth” di Verdi che si terrà al teatro Galli la settimana successiva.

Nel weekend del 31 gennaio e 1° febbraio, il Festival dell’Oriente porta alla Fiera di Rimini danze, spettacoli, cerimonie e tradizioni provenienti dal mondo orientale, offrendo un’immersione nei loro colori, nelle loro musiche e nelle loro culture.

Per i più piccoli, tornano le iniziative di Sciroppo di Teatro, un progetto di welfare culturale con spettacoli di teatro di figura e narrazione, pensati per stimolare la creatività e il benessere dei bambini e delle famiglie. Il 1° febbraio va in scena Ti vedo. La leggenda del basilisco, dedicato ai bambini/e dai 4 anni.

In anteprima al Carnevale, da venerdì 30 gennaio arriva la tradizionale Giostra Francese in Piazza Cavour che tutti i giorni accompagnerà i visitatori fino al 17 febbraio. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio: appuntamento con Carnevale Insieme alla Grotta Rossa, una festa organizzata dalla parrocchia ‘La Resurrezione’, che prevede uno spettacolo di improvvisazione teatrale e carnevalesca di 'Atti Matti' e, il giorno successivo, la sfilata di maschere e carri allegorici.

Il programma della settimana include inoltre una serie di eventi culturali di approfondimento.

Per la rassegna Libri da queste parti, venerdì 30 gennaio, alla Biblioteca Gambalunga è ospite Piero Meldini in dialogo con Davide Brullo, mentre in Cineteca torna la rassegna Curatori per un giorno, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti. Alessandro Tentoni presenta Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio.

Fino al 3 febbraio all’ex cinema Astoria si svolge il programma della rassegna Ritorno all’Astoria, con incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, alle attività teatrali per bambini e adulti, mentre nella sala civica di Miramare si svolge Uncinetto e Mindfulness, che utilizza il gesto dell’uncinetto come strumento di rilassamento e consapevolezza (28 gennaio).

Il 1° febbraio CasToro Teatro propone uno spettacolo teatrale dedicato a William Shakespeare, Shakespearology, che rivela il mondo del Bardo attraverso un monologo che rovescia i ruoli tradizionali e coinvolge il pubblico.

Infine, il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo gratuito intitolato Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi rivolto a genitori, insegnanti e educatori di bambini dagli 6 agli 11 anni. Martedì 29 gennaio il primo incontro su “Genitori e bambin* in relazione". A cura di Maria Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie ed Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori e Dipendenze Patologiche di Rimini.

Sempre al Centro per le Famiglie vengono propone attività per genitori e neonati, come Bubusettete, che combina canti, filastrocche e giochi sensoriali per stimolare i più piccoli (29 gennaio).