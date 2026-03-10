Rimini tra le migliori città per il clima: una precisazione su temperature e umidità

Il report del Sole 24 Ore ha fatto discutere, ecco perché

Secondo il report de Il Sole 24 Ore, elaborato attraverso i dati raccolti da 3bMeteo, la città di Rimini è tra città migliori di Italia per il clima: prima città della regione e 13esima nella classifica generale. L’analisi, come riferito dall'amministrazione comunale, prende in considerazione "quindici indicatori climatici relativi al periodo 2010–2025, aggiornati alla luce dei fenomeni che negli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sulla qualità della vita urbana: temperatura media annua, notti tropicali, ondate di calore, escursione termica, intensità pluviometrica, circolazione dell’aria e altri parametri legati agli effetti del cambiamento climatico".



La notizia ha causato molto "rumore" sui social e in tanti, anche sulla pagina Facebook del nostro portale, si è scatenato un intenso dibattito. C'è un elemento evidenziato dalla maggior parte dei commentatori, cittadini di Rimini, che merita di essere preso in considerazione: l'umidità. A Rimini i tassi di umidità sono particolarmente elevati e questi rendono meno gradevoli le giornate, specie d'estate. I parametri relativi alle poche ondate di calore e al numero contenuto di giorni di caldo estremo, presi in esame dal report, non tengono conto infatti dei tassi di umidità che possono creare situazione di disagio bioclimatico.

La lettura corretta deve essere fatta attraverso l'indice di Thom, che calcola in maniera scientifica il disagio provocato dalla combinazione di caldo e umidità.

29 gradi e un tasso di umidità dell'85% porta un valore di 27 e un'allerta gialla (disagio per la maggior parte della popolazione), stessa cosa per 33 gradi e un tasso di umidità pari al 45%. Una situazione che si verifica spesso nel nostro territorio: a Rimini temperature più basse, d'estate, ma tassi di umidità molto alti per via delle brezze di mare, a Novafeltria, primo entroterra, temperature più alte, ma venti di libeccio che seccano l'aria e fanno calare l'umidità. La precisazione è doverosa. Poi, per il resto, le classifiche de Il Sole 24 Ore hanno autorevolezza: si basano su dati statistici oggettivi e su indicatori precisi.