Rimini tra passato e futuro: ai Palazzi dell’Arte la mostra “Rinascimenti”

Dal 30 ottobre al 10 gennaio 2027, una grande esposizione dedicata all’illustrazione italiana racconta la storia, l’identità e le sfide future della città

Dalla radice greca dell'Europa democratica, alla Costituzione, fino alla riflessione sul Cambiamento Climatico, la mostra "Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro" a cura di Ale Giorgini e di Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama, concentra, al suo vertice, lo sguardo su Rimini e il suo arrière pays, sull'antico passato, il presente e il futuro della città Adriatica, da sempre al crocevia della storia e della cultura.

Ai Palazzi dell'Arte di Rimini dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, la grande esposizione d'arte raccoglierà il vertice dell'illustrazione italiana, tra cui molti maestri contemporanei riminesi. Un progetto, con il contributo della Regione Emilia Romagna, nato a Palazzo Madama, Fondazione Torino Musei e prodotto da MondoMostre per il Comune di Rimini.

Alla conferenza stampa intervengono:

Michele Lari, assessore alla cultura

Alessandro Giovanardi, direttore dei Musei comunali di Rimini

Simone Todorow di San Giorgio, amministratore delegato di MondoMostre

Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama Torino e curatore della mostra

Ale Giorgini, curatore della mostra