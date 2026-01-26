Rimini: tre progetti per promuovere salute e benessere sociale

Rinnovati tre progetti realizzati con Parkinson in Rete ODV, Rimini Autismo e Associazione Esplora

Sono tanti e differenziati i progetti che il Comune di Rimini promuove sul territorio nell’ambito del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, attraverso il coinvolgimento progettuale e operativo delle tantissime realtà del terzo settore attive in provincia.

Una galassia di interventi e azioni mirate che vengono rinnovate annualmente, come il progetto “Parkinson”, iniziativa dedicata alle persone affette da questa malattia e ai loro caregiver, inserita nella programmazione socio-sanitaria del Distretto di Rimini per l’anno 2026. Il progetto ha l’obiettivo di rispondere in modo concreto e personalizzato ai bisogni delle persone con Parkinson, favorendo il mantenimento dell’autonomia personale, il benessere psicofisico e la piena partecipazione alla vita sociale. Le attività previste comprendono interventi riabilitativi, terapeutici e motori, oltre ad azioni di supporto psicologico e motivazionale. La gestione del progetto è stata affidata attraverso istruttoria pubblica all’associazione Parkinson in Rete ODV, in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna.

Si rinnova per il 2026 anche il progetto “Allenamento al lavoro”, un percorso di avvicinamento al mondo lavorativo rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico o disabilità cognitive Capofila del progetto è Rimini Autismo, realtà di riferimento nel territorio, con il supporto nella fase attuativa di Fondazione Enaip. Il progetto prevede azioni di tutoraggio flessibili e modulabili sulla base delle esigenze individuali e sull'evoluzione delle competenze della persona e già negli anni scorsi ha permesso a tantissimi ragazzi e ragazze di accrescere la propria autonomia e partecipare attivamente al proprio progetto di vita.

È affidata ad un’altra realtà di grande esperienza come l'Associazione Esplora l’attività di potenziamento dell’orientamento sul territorio, anche in questo caso rivolta a persone con disabilità intellettivo-relazionali individuate in collaborazione con il Servizio distrettuale Disabili adulti. Il progetto nasce per promuovere la cultura del tempo libero e delle relazioni sociali e propone sia attività settimanali di camminate orientative-orienteering di gruppo (che integra l'allenamento fisico alla capacità di orientamento spaziale), sia incontri collettivi pratici e teorici di avviamento al ciclismo (su piste ciclabili, in città, sul lungomare, есс.).

“Si tratta di tre progetti condotti con altrettante associazioni di grande esperienza e professionalità – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Kristian Gianfreda – Realtà che curano con impegno e competenza iniziative pensate per rispondere a chi ha bisogni particolari, superando il concetto di assistenzialismo, per guardare invece al mantenimento o sviluppo dell’autonomia e all’inserimento dei singoli nella vita della comunità. Abbiamo verificato nel tempo il valore concreto di queste attività, efficaci proprio perché ‘personalizzate’ e pensate da chi vive in maniera diretta e quotidiana certe necessità. Qui sta il valore della co-progettazione e dell’indispensabile coinvolgimento attivo del mondo del volontariato, che a Rimini è di altissimo livello”.

I tre progetti – Parkinson, Allenamento al lavoro, orientamento – sono finanziati attraverso risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per complessivi 64mila euro.