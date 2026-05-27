Rimini, tuffi pericolosi dalla banchina del porto: minorenni sanzionati

La Guardia Costiera annuncia controlli e tolleranza zero

Un gruppo di minorenni è stato fermato, dal personale della Guardia Costiera di Rimini, mentre era intento a tuffarsi nelle acque del porto canale, dalla banchina di largo Boscovich. Accompagnati presso gli uffici della Capitaneria di Porto e allertati i genitori, sono scattate sanzioni per violazione dell'ordinanza balneare. Esse possono arrivare fino a 1000 euro. "Quel che può sembrare una bravata, spesso tema di video sui social, oltre a rappresentare una violazione delle norme di tutela della balneazione e di sicurezza dei porti, è una pratica pericolosa sempre più oggetto di segnalazione negli ambiti portuali e presso i pontili presenti lungo la costa romagnola, che nel recente passato ha anche provocato danni fisici permanenti a chi si è esposto a tal genere di pericolo", si legge in una nota della Guardia Costiera di Rimini, che annuncia l'intensificazione dei controlli. "Si auspica tuttavia che l’azione sanzionatoria possa sensibilizzare genitori e figli a fruire delle ingenti risorse attrattive del territorio con responsabilità e maggiore senso civico", chiosa la nota della Capitaneria di Porto.