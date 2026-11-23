Turismo Rimini, turismo in crescita: 7,4 milioni di pernottamenti nei primi dieci mesi del 2026

Presenze in aumento del 6,21% rispetto al 2025. Ottobre segna un +7%. Superati già i pernottamenti dell’intero 2025 e 2024. Oltre 800mila euro in più dall’imposta di soggiorno

Rimini continua a crescere sul fronte turistico. I dati dei pernottamenti dichiarati ai fini dell’Imposta di soggiorno nei primi dieci mesi del 2026 confermano un andamento positivo, con un incremento del 6,21% rispetto allo stesso periodo del 2025. Da gennaio a ottobre sono stati registrati complessivamente 7.446.052 pernottamenti, contro i 7.010.539 dello scorso anno, con una crescita assoluta di 435.513 notti. Un risultato particolarmente significativo perché il dato del 2026 è ancora provvisorio e destinato ad aumentare con l'arrivo delle dichiarazioni dei ritardatari. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia ulteriormente la portata della crescita: nei primi dieci mesi del 2026 Rimini ha già superato il totale dei pernottamenti registrati nell'intero 2025, quando erano stati 7.380.304, e nell'intero 2024, fermo a 7.287.256. Rispetto al 2023, quando nel periodo gennaio-ottobre erano stati dichiarati 6.388.234 pernottamenti, l'incremento raggiunge quota 1.057.818, pari al 16,5%.

Ottobre chiude con un +7%

Anche il mese di ottobre conferma il trend positivo, facendo registrare un incremento del 7% rispetto al 2025, nonostante i numeri siano ancora parziali. Nel dettaglio, tutti i primi dieci mesi dell'anno hanno registrato un aumento rispetto al 2025. La crescita è stata particolarmente significativa a maggio, con un +21,7%, mentre a giugno si è attestata al +0,27%. A luglio l'incremento è stato dell'8,05%, ad agosto del 3,58% e a settembre dell'8,86%. Ottobre, con il suo +7% provvisorio, consolida ulteriormente il bilancio positivo.

Oltre 800mila euro in più dall'imposta di soggiorno

La crescita delle presenze si riflette anche sulle entrate comunali. Nei primi dieci mesi del 2026 il gettito dell'Imposta di soggiorno ha già garantito oltre 800mila euro in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Risorse che, come sottolineato dal sindaco nei giorni scorsi durante una conferenza stampa, contribuiscono a finanziare anche il programma degli eventi cittadini. «Grazie a questo andamento positivo che ha garantito un gettito superiore dell'Imposta di Soggiorno ci paghiamo tutti gli straordinari eventi del Capodanno più lungo del mondo», ha dichiarato il sindaco.

"Crescita costante per tutto il 2026"

A commentare i dati è il Sindaco di Rimini Jamil:

«Continua anche per il mese di ottobre il trend positivo registrato ormai per tutto l'arco del 2026. I numeri ci dicono che Rimini si sia giovato del forte incremento delle presenze estere e della crescita rispetto al 2025 anche del comparto italiano, nonostante la contrazione dei consumi ormai accertata. Il fatto da rimarcare è come non vi sia stata stagione in cui non sia stata registrata una crescita, piccola o grande. I dati di ottobre dimostrano la solidità del settore fieristico in un autunno che da sempre è caratterizzato da fiere, eventi culturali e il Capodanno più lungo del mondo presentato nei giorni scorsi, i cui primi riscontri in termini di prenotazioni sono incoraggianti».

I numeri delineano dunque un quadro di consolidamento della destinazione Rimini, capace di mantenere un andamento positivo durante tutto l'anno, dalla stagione primaverile fino all'autunno, grazie al contributo del turismo italiano e internazionale, del comparto fieristico e degli eventi.

I dati relativi al 2026 sono provvisori e riferiti ai pernottamenti dichiarati ai fini dell'Imposta di soggiorno. Sono pertanto suscettibili di aggiornamento e potrebbero ancora crescere