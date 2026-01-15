Rimini, tutto pronto per il Sigep: 1300 espositori, tanto Made in Italy in vetrina

Attesi buyer di 75 Paesi del mondo

Da domani (Venerdì 16 gennaio) e per cinque giorni, la Fiera di Rimini torna a essere il centro di gravità del foodservice globale con la 47ª edizione di Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group riunirà produzione, tecnologie, e mercati del fuoricasa in un unico contesto fieristico.

In scena il sistema complesso e interconnesso delle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, che si mostrano in fiera come parti di uno stesso organismo, tra mercati internazionali, nuove tecnologie e modelli di crescita che guardano oltre l’orizzonte immediato. I numeri fanno da controcanto all’importanza della manifestazione: saranno presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

La cerimonia inaugurale si svolgerà alle ore 12 nella Vision Plaza, Cupola Cagnoni, Hall Sud. Interverranno Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di Ice Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Lunedì 19 gennaio sarà invece in fiera il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.