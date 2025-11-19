Rimini, un fine settimana al Settebello tra concerti e incontri

In programma anche una mattinata dedicata ai giovani

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti, tra dialoghi dedicati ai diritti, musica dal vivo e una mattinata speciale dedicata ai giovani all'Area Settebello a7b (via Roma 70 a Rimini).

Venerdì 21 novembre alle 18.30, nell’ambito della rassegna Transizioni curata da DireUomo, si terrà l’incontro “I giovani e le discriminazioni di genere”. Le ragazze e i ragazzi di una scuola riminese porteranno le loro testimonianze dirette, condividendo esperienze e riflessioni sugli stereotipi e sulle dinamiche di discriminazione vissute nella quotidianità.

La serata proseguirà alle 20.30 con la musica dal vivo e il dj set di Andrea Fattori e con l’esibizione dei Rockin Eddie & The Dynamite Trio per un viaggio nel rock’n’roll più energico.

Sabato 22 novembre alle 21 la rassegna musicale Heart(s) of Gold ospita il cantautore emiliano John Strada, che presenterà il suo nuovo album “Basta crederci un po’” accompagnato da Gianmarco Banzi al piano e alla fisarmonica. Il concerto sarà un percorso tra folk roots e canzone d’autore, con brani che raccontano l’Italia contemporanea. Strada, attivo da anni sulla scena live italiana e internazionale, ha calcato palchi prestigiosi come il Gilgamesh di Torino, l’Estragon di Bologna, il Big Mama di Roma e il The Bitter End di New York, partecipando inoltre al festival Light of Day con Bruce Springsteen come headliner.

Domenica 23 novembre sarà dedicata al primo compleanno di EYOS – Einstein Youth OrcheStar. La mattina dalle 10 Area Settebello ospiterà una mattinata di festa con colazione, presentazione delle attività dell’associazione e un intervento musicale dei giovani musicisti di EYOS.

Nel pomeriggio, alle 17.30, in collaborazione con Rimini Jazz Club, si esibirà il trio MA.TA.MA., formato dal leggendario batterista Massimo Manzi insieme ai talenti marchigiani Nico Tangherlini al pianoforte e Filippo Macchiarelli al basso. Il trio proporrà una reinterpretazione personale del repertorio di Chick Corea, mettendo in luce un interplay vivace e profondo, tra energia, lirismo e libertà espressiva. Ingresso per i soci con tessera Endas.