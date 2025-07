Rimini, "Un giardino di storie": letture sotto le stelle per bambine e bambini

Un appuntamento per immergersi nella magia della lettura all’ombra degli alberi del Museo

Dopo il positivo riscontro registrato in occasione del lancio del Piano strategico della Cultura, i volontari Nati per Leggere (NpL) della Biblioteca Ragazzi tornano con l'iniziativa ‘Un giardino di storie’, un appuntamento pensato per le bambine e i bambini dai tre anni e per le loro famiglie, immersi nella magia delle parole e nell’abbraccio verde del Giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città, con ingresso da via Luigi Tonini.

Due le serate in programma, entrambe all’aperto: la prima si terrà venerdì 18 luglio alle ore 20, la seconda è prevista per venerdì 22 agosto alle 18.30.

Le letture all’aperto sono un’occasione per ritrovarsi, stare in compagnia e per ricordare quanto un libro letto ad alta voce possa accendere meraviglia. La Biblioteca Gambalunga Ragazzi, cuore pulsante di queste iniziative, continua così la sua missione di avvicinare i più piccoli alla lettura, rendendola esperienza viva e quotidiana.

L’evento è libero e non serve prenotare, mentre è molto consigliato portare con sé una coperta per stendersi comodamente sul prato. In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.