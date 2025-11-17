Rimini: un mercatino natalizio tutto artigianale all'Ex Cinema Astoria

L'iniziativa di Wanderlust Officina Creativa

Il Christmas Market non convenzionale che trasforma l'Ex Cinema Astoria

Creatività, design e bellezza fatta a mano tornano a incontrarsi, questa volta nel cuore di Rimini. Il 20 e 21 dicembre 2025 va in scena l'attesa edizione natalizia di Wanderlust Officina Creativa.

Per la prima volta, l'evento trasformerà la cornice dell'Ex Cinema Astoria in un Christmas market dedicato all’artigianato contemporaneo: un luogo dove il regalo di Natale diventa una scelta consapevole e sostenibile. Non semplici oggetti, ma storie di artigianato autentico, che portano con sé il valore del rispetto dei giusti tempi di produzione e la passione di chi li ha creati.

Un appuntamento pensato per chi cerca regali speciali, in un'atmosfera che unisce market creativo, laboratori, musica e sapori invernali. Due giorni per immergersi nello spirito del Natale, all’insegna della scoperta e della creatività.

Cosa ci sarà a Wanderlust

Area Market

Un percorso tra le creazioni di oltre quaranta artigiani, designer e illustratori: pezzi unici, idee regalo, ceramiche, bijoux, accessori, decorazioni per la casa e piccole opere d’arte. Un’esplorazione tra le eccellenze del made in Italy contemporaneo, ideale per i regali di Natale.

Food & Drinks

Un’area dedicata ai sapori autentici dell’inverno, dalla colazione all’aperitivo: proposte calde, dolci della tradizione, cioccolate e bevande natalizie. Una sosta golosa con proposte dolci e salate capaci di scaldare l’atmosfera.

Workshops & Wanderlust Kids

Laboratori creativi per grandi e bambini, pensati per stimolare la manualità e liberare la fantasia. Un’occasione per imparare, creare e condividere l’esperienza del “fatto a mano”.

Incontro con Babbo Natale

Un momento speciale dedicato ai bambini: Babbo Natale sarà presente per incontrare i più piccoli, scattare una foto ricordo e ascoltare i loro desideri, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Musica e atmosfere natalizie

Melodie e piccole performance itineranti accompagneranno le due giornate, contribuendo a creare un’atmosfera calda e suggestiva in ogni angolo dell’Ex Cinema Astoria.

Informazioni utili

Ingresso giornaliero: 3 euro

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni

Accesso gratuito per persone con disabilità

Orari di apertura:

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 20

Location:

Ex Cinema Astoria, Viale Euterpe, Rimini