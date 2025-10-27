Rimini, un novembre di eventi tra Ecomondo, congressi e weekend di Halloween

Il calendario degli eventi

Le mille iniziative previste per Halloween aprono le porte a un mese di novembre ricco di appuntamenti che spaziano dalle grandi fiere internazionali e i congressi agli appuntamenti sportivi che trainano le prenotazioni. Novembre a Rimini non è solo preludio invernale, ma un vero e proprio palcoscenico culturale e fieristico che offre un programma denso e diversificato: “Si registra una buona occupazione nei weekend autunnali – commenta Coralie Delaubert direttrice di Visit Rimini - grazie soprattutto al turismo individuale e ai cosiddetti short break del fine settimana, con un incremento di visite guidate private. Anche il segmento congressuale e fieristico conferma buone performance. Il Palacongressi ospita un calendario particolarmente ricco di eventi, tra convention aziendali e congressi associativi: tra gli appuntamenti di rilievo figurano Wedding Summit, It’s Week (dedicato alle eccellenze Tech Made in Italy), Edizioni Erickson, Vivere di Turismo, AIRO – Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica, e SIR – Società Italiana di Reumatologia. Sul fronte fieristico, Ecomondo registra già oltre l’85% di occupazione nei giorni centrali della manifestazione, confermandosi uno dei principali driver di domanda per la destinazione”.

Il mese inizia all'insegna della rivoluzione verde con Ecomondo, l'evento di riferimento europeo per l'economia circolare e la tecnologia sostenibile, che si tiene al polo fieristico dal 4 al 7 novembre. Nell'ambito degli eventi diffusi di Ecomondo Off che uniscono sport e responsabilità sociale troviamo Ecomondo Run – Plogging in Rimini (8 novembre), una corsa o camminata lungo il litorale di San Giuliano Mare raccogliendo i rifiuti, mentre il Progetto Life MUSCLES propone un workshop che presenta soluzioni per la miticoltura sostenibile (5 novembre Piazzale Fellini). A metà mese al Palacongressi arriva Vivere di Turismo Festival (19-20 novembre), un appuntamento per host e operatori del settore extralberghiero, ponendo Rimini al centro del dibattito nazionale sull'ospitalità e sul cambiamento del modello turistico.

Il Palacongressi ospita anche importanti congressi medici e specialistici come il 35° Congresso Nazionale AIRO (Radioterapia e Oncologia Clinica, 21-23 novembre) e il 62° Congresso Nazionale SIR (Società Italiana di Reumatologia, 26-29 novembre), dimostrando la centralità di Rimini nel settore MICE. Il congresso SIR ospiterà inoltre la SIRUN (26 novembre), la corsa di solidarietà di 5 e 10 km aperta a tutti coinvolgendo la città e il Parco del Mare, per un contributo diretto alla lotta contro le malattie reumatologiche

Ad aprire il mese di novembre un week-end che propone un ricco calendario di eventi e feste a tema Halloween, pensati per regalare brividi e divertimento a visitatori di tutte le età, tra parchi divertimento e visite guidate da paura.

giovedì 30 ottobre 2025

Rimini, Biblioteca Gambalunga - sala della Cineteca, Via Gambalunga 27

Storie Stregate

Halloween in Biblioteca

Aspettando la notte di Halloween, la Biblioteca di Rimini offre un appuntamento dedicato ai più giovani e alle loro famiglie. La Biblioteca Gambalunga Ragazzi propone "Storie Stregate", un evento che unisce il piacere della lettura all'atmosfera misteriosa e divertente della festa più spaventosa dell'anno. Un pomeriggio di magia e mistero con le lettrici volontarie del progetto Nati per Leggere (NpL) che accolgono tutti i bambini dai 5 anni in su per un'ora di pura magia narrativa. Saranno storie di streghe dispettose, fantasmi burloni e mostri simpatici a tenere compagnia al giovane pubblico, trasformando il pomeriggio in un'esperienza giocosa e coinvolgente.

Ore 17 Ingresso: libero Info: 0541704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/storie-stregate-0

nei week-end di ottobre e dal dal 31 ottobre al 2 novembre 2025

Fiabilandia,Via G. Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini

Week-end d'autunno e Halloween a Fiabilandia

Tutti i week end di ottobre, Fiabilandia è pronta ad accogliere i visitatori con sorprese da urlo e misteriosi allestimenti, e, nella giornata più mostruosa dell'anno, venerdì 31 ottobre, offre un ricco programma di attività tutto dedicato ai più piccoli con apertura fino alle 22.00: animazione, truccabimbi e spettacoli dal vivo tutto a tema halloween.

Fiabilandia si trasforma in un mondo incantato dalle tinte oscure, dove fantasmi, streghe, zucche giganti, pipistrelli e creature misteriose sbucano da ogni angolo per regalare a grandi e piccoli un’esperienza da brivido. A ogni passo c’è qualcosa di sorprendente e divertente… perché a Fiabilandia anche la paura è a misura di bambino! Tutto il parco viene avvolto da un’atmosfera unica: scenografie spettrali, musiche inquietanti, zucche luminose, ragnatele giganti, covi di streghe e angoli stregati trasformano Fiabilandia in un luogo magico, perfetto per immergersi nello spirito di Halloween con tutta la famiglia. Il parco propone anche spettacoli a tema con artisti, attori e performer che mettono in scena storie misteriose e divertenti. Non mancano tunnel paurosi, il truccabimbi mostruoso, la baby dance delle streghette e tante attività pensate per rendere la giornata indimenticabile.

Il gran finale sarà la grande sfilata dei costumi, in programma la sera del 31 ottobre dove tutti i bambini sono invitati a sfoggiare i propri travestimenti più paurosi, originali o fantasiosi. Una giuria speciale premierà i 3 costumi più spettacolari, mentre tutti gli altri partecipanti riceveranno dolcissime caramelle come ricordo della giornata.

Orario: 10 - 17; venerdì 31 ottobre dalle 10 alle 22

Ingresso: a pagamento. Per tutto ottobre biglietti a prezzo ridotto per i bambini che accedono al parco travestiti da Halloween Info: 0541 372064 www.fiabilandia.it/promozioni

da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025

Rimini, via Popilia 239

Halloween a Italia in Miniatura

Il Paese più bello del mondo si trasforma nella città di Halloween, con la comparsa di monumentali sirene e troll giganti e allestimenti per un lungo week-end da paura a partire dal 31 ottobre. Zucche, zombie, mummie e gatti neri torreggeranno fra le 300 miniature del parco e in Piazza Italia, dove il 1 e il 2 novembrearriveranno anche gli spettacoli: maghi, illusionisti, bolle di sapone giganti e truccabimbi in puro stile Halloween.

Tutte le attrazioni saranno in funzione: Monorotaia, Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart (comprese nel biglietto). Saranno aperte anche AreAvventura e Cinemagia7D, le uniche due attrazioni che richiedono un supplemento.

Orario Parco: 10:00 - 17:00. Le casse chiudono alle 15.30

Ingresso a pagamento Info: 0541 736 736 www.italiainminiatura.com

venerdì 31 ottobre 2025

Bar Da Noi, via Porto Palos 61/A - Viserbella Rimini

Halloween Family Party

A Viserbella, un evento dedicato a famiglie e bambini in occasione della festa di Halloween.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere grandi e piccini in un pomeriggio di divertimento e socialità:

Per i bambini: merenda offerta, baby dance, sfilata dei costumi e “caccia al dolcetto”.

Per gli adulti: aperitivo a buffet con musica e intrattenimento.

Un'occasione per residenti e turisti di celebrare Halloween in un ambiente festoso e tranquillo.

Orario: dalle ore 16 alle ore 19 Ingrsso libero Info: https://www.facebook.com/ViserbellaVacanze/

venerdì 31 ottobre 2025

piazzale Pascoli - Viserba Rimini

Halloween Party

Un pomeriggio da brivido e ricco di divertimento per tutta la famiglia.

Animazione interattiva con musica coinvolgente, giochi divertenti, balli di gruppo e risate contagiose. Non mancheranno i giocolieri pronti a stupire i visitatori con le loro magie e sorprese.

E per rendere tutto ancora più speciale, ci sarà un ospite a sorpresa direttamente dal mondo dei cartoni, pronto a coinvolgere in un’atmosfera magica e spettrale.

Un’occasione unica per scattare tante foto ricordo insieme, immortalando i momenti più divertenti e spettrali. Vi invitiamo a partecipare in costume da brivido. Con la partecipazione della scuola di danza IO BALLO.

Orario: dalle ore 16 alle ore 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

venerdì 31 ottobre 2025

Rimini, Cinema Fulgor, Corso D'Augusto 162

Halloween al Cinema Fulgor

Al Fulgor si festeggia Halloween con due film molto diversi, che insieme raccontano quanto l’orrore possa avere forme opposte ma ugualmente potenti. Da una parte Frankenstein di Mary Shelley, dove Robert De Niro interpreta la Creatura. Dall’altra Carnival of Souls, girato nel 1962 da Herk Harvey con pochi mezzi e un’idea geniale: trasformare una città fantasma e una musica d’organo in un incubo.

Ore 23.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

fino al 2 novembre 2025

Centro Commerciale Le Befane, via Caduti di Nassiriya, 20 - Rimini

Vivi la magia di Harry Potter

al Centro Commerciale Le Befane si può vivere la magia di Harry Potter scattando una foto al binario 9 e ¾ e giocando a Quidditch.

L'esperienza si svolge dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00, e nel fine settimana dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Domenica 2 novembre alle ore 17:00, è possibile partecipare alla Sfilata Cosplay indossando il proprio costume e provando a vincere tanti premi. Presentandosi alle ore 16:30, la sfilata inizierà gli iscritti alla categoria "Bimbi", seguiti da Ragazzi e infine Adulti.

Ingresso gratuito. Info: www.lebefane.it

Rimini Oscura: un viaggio nel Mistero

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, Visit Rimini propone un tour speciale intitolato "Rimini Oscura". Si tratta di una passeggiata insolita e intrigante lungo Corso d'Augusto e le vie limitrofe, dedicata alla scoperta dei lati più misteriosi e inquietanti della città. In compagnia di una guida esperta, i visitatori ascolteranno storie di streghe, epidemie, assassini, fantasmi e diavoli, unendo storia e leggenda in un percorso inedito.

L'evento prevede due tipologie di orario per accontentare tutti:

Versione per Famiglie e Ragazzi (dai 14 anni in su): Venerdì 31 ottobre alle ore 19:00.

Versione Serale: Giovedì 30 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre alle ore 21:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0541 51441 o consultare il sito di riferimento www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura

Meraviglie di Rimini: la Storia in primo piano

Per chi preferisce un approccio più storico, sabato 1 e domenica 2 novembre torna l'itinerario classico "Le Meraviglie di Rimini". Partendo dall’Ufficio turistico del centro storico (corso d'Augusto 152) , si compirà un vero e proprio viaggio attraverso i secoli di storia della città: dall'epoca di Ariminum con l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio, si passerà al Rinascimento di Sigismondo Pandolfo Malatesta con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (esterno). Il tour prosegue attraverso Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e il Teatro Galli, concludendosi con un omaggio al '900 di Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour si svolge sabato alle 15:30 e domenica alle 10:30. Info: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/