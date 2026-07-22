Rimini, un nuovo ingresso al Parco del Mare in viale Vespucci: area abbandonata diventerà piazza verde

L'area è stata acquisita dal Comune nel 2025. Ora via libera alla progettazione

Il Parco del Mare avrà un nuovo ingresso in viale Vespucci: la giunta comunale di Rimini ha infatti approvato il documento di indirizzo per la progettazione dello spazio, oggi area marginale, che diventerà una piazza d'accesso al Parco del Mare. Il costo dell'intervento è di circa 600.000 euro, stanziati dal bilancio del Comune. Nel dettaglio, l'area interessata dal progetto si estende per circa mille metri quadrati tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca, in corrispondenza del nuovo sottopasso ferroviario di via Mantegazza. Il terreno è stato acquisito dal Comune nel dicembre 2025. Con il documento appena approvato prende avvio la fase progettuale dell'intervento, che sarà sviluppato direttamente con il progetto esecutivo. L'obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "è quello di superare una frattura che da tempo divide la città dal mare, ricostruendo la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili in un punto strategico, quello che unisce la stazione ferroviaria al primo tratto del Parco del Mare. Il nuovo spazio non sarà soltanto un luogo di passaggio ma anche un'area di sosta e di incontro, pensata per restituire identità a un angolo di città rimasto per anni ai margini".

La piazza sarà riqualificata con "percorsi drenanti, superfici verdi, sedute inserite nel paesaggio, essenze mediterranee e zone d'ombra". Dunque sarà facilitato lo smaltimento delle acque piovane e la vegetazione aiuterà a mitigare gli impatti del cambiamento climatico e gli aumenti "monstre" delle temperature estivi. Tra gli interventi previsti anche il trasferimento dell'isola ecologica e degli stalli per motocicli, insieme a piccoli adeguamenti del tratto di Parco del Mare confinante, in modo da garantire un collegamento senza soluzione di continuità con gli spazi già esistenti. Prevista anche una nuova illuminazione pubblica, access point WIFI e 2 telecamere a 360°.