Rimini, un passo avanti per il restyling dello stadio del baseball: al via la progettazione

Entro 30 giorni il progetto, poi l'approvazione del consiglio comunale

Il Comune di Rimini ha commissionato ad Anthea la progettazione esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria dello Stadio del Baseball, per un investimento complessivo stimato in 80 mila euro. "L'operazione punta a migliorare le condizioni dell'impianto di illuminazione, attraverso la verifica e la sistemazione delle torri faro e la sostituzione del tabellone segnapunti", spiega l'amministrazione comunale. L'intervento era stato definito nel documento di indirizzo alla progettazione, approvato a giugno dalla giunta, sull'impianto sportivo. La scelta per la progettazione è ricaduta su Anthea, società in house che già segue per conto del Comune la gestione e la manutenzione del patrimonio edilizio e degli impianti sportivi cittadini, e che conosce quindi direttamente le strutture dello stadio. La redazione del progetto esecutivo dovrà essere completato entro 30 giorni dall'affidamento, poi servirà l'ok del consiglio comunale. "Una volta approvato il progetto, un successivo provvedimento stabilirà l'affidamento ad Anthea anche del ruolo di Stazione Appaltante, oltre alle attività tecniche legate alla fase esecutiva dei lavori. La copertura finanziaria è garantita dal capitolo di bilancio comunale destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, con la spesa prevista nel corso del 2026", chiosa l'amministrazione comunale.