Il 21 novembre Rimini, un sabato con la camminata anti violenza e le luci di Natale: "Una dedica alle donne vittime"

L'amministrazione comunale: "Manteniamo alta l'attenzione su un fenomeno che continua a richiedere l'impegno congiunto delle istituzioni, delle associazioni e dell'intera comunità"

"Un cammino aperto alla città per ribadire un messaggio di vicinanza alle donne vittime di violenza e per affermare il valore di una comunità che sceglie di non restare indifferente". Così l'amministrazione comunale ricorda l'appuntamento di sabato 21 novembre con “È con te. Rimini cammina contro la violenza sulle donne”, l'iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Rompi il Silenzio, nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il ritrovo è fissato alle ore 16 in Piazza Cavour, con partenza della camminata alle ore 16.30. "Un momento di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza, per testimoniare concretamente l'impegno della comunità riminese nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione", l'invito da palazzo Garampi. Al termine del percorso è prevista l'accensione delle luci natalizie, che quest'anno saranno dedicate alle donne vittime di violenza della città di Rimini. "Un gesto simbolico che accompagnerà l'avvio delle iniziative natalizie e che intende mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a richiedere l'impegno congiunto delle istituzioni, delle associazioni e dell'intera comunità", spiega l'amministrazione comunale.