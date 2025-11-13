Rimini: un video per promuovere il rispetto e l’uguaglianza di genere

Il video nasce come strumento di una campagna di sensibilizzazione

Nell’ambito delle iniziative in programma per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, mercoledì 19 novembre alle ore 14.30, nella Sala Marvelli di via D. Campana 64, presenterà il video “Quando è no, è no”.

Il video nasce come strumento di una campagna di sensibilizzazione, nella convinzione che la violenza contro le donne, sia fisica che psicologica, rappresenti un fenomeno di grande allarme sociale ampiamente diffuso, un fenomeno che affonda le proprie radici in un retroterra culturale, spesso rafforzato da comportamenti comuni, che si ritiene fondamentale e urgente contrastare, non solo con gli strumenti messi a disposizione dalla legge, ma anche con azioni che sensibilizzino l'opinione pubblica e promuovano una cultura del rispetto e dell'uguaglianza di genere.

Il video è stato realizzato con un’ampia collaborazione da parte di soggetti delle istituzioni pubbliche e delle professioni del territorio provinciale. In particolare, hanno fornito il loro contributo il prefetto, il questore, il presidente della Procura presso il Tribunale di Rimini, la direttrice della Casa Circondariale, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, il consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, il presidente dell’AGI, la commissaria di Pubblica sicurezza.

Il video, e gli spot da esso tratti (realizzati dal giornalista Mirco Paganelli), saranno diffusi attraverso i canali di comunicazione dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione, ma anche da tutta una galassia di enti, istituzioni e associazioni, nonché da alcuni cinema del territorio.

Alla presentazione interverranno il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, e alcuni dei rappresentanti di enti e istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del video.