Rimini, un workshop per capire la società attraverso i dati: protagonisti anche gli studenti del Serpieri

Martedì 20 ottobre, al Museo della Città, docenti e ricercatori dell’Università di Bologna analizzeranno affitti brevi e disuguaglianze sociali coinvolgendo anche gli studenti del Liceo Serpieri

Martedì 20 ottobre, in occasione della giornata mondiale della statistica, la Sala degli Arazzi di Rimini ospiterà il workshop "Statistica per la società: dai dati alla conoscenza". All'incontro, in programma alle ore 11 al Museo della Città "Luigi Tonini”, via L. Tonini, 1, parteciperanno anche due classi del Liceo Serpieri di Rimini, accompagnate da due insegnanti.

L'appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna con il patrocinio del Comune di Rimini. L'obiettivo è mostrare come la statistica possa aiutare a leggere le trasformazioni della società, partendo dai dati e dai fenomeni che interessano il territorio. Tra i temi in agenda figurano l'evoluzione del mercato degli affitti brevi, il rapporto tra benessere economico e felicità, la mobilità geografica, le disuguaglianze sociali e le dinamiche migratorie.

Dopo i saluti dell'assessora all'Ambiente e alla Statistica, Anna Montini, prenderanno la parola tre docenti e ricercatori dell'ateneo bolognese. Andrea Guizzardi illustrerà le tendenze degli affitti brevi in Emilia-Romagna e le opportunità economiche che ne derivano, Silvia Emili analizzerà il legame tra benessere economico e felicità, mentre Roberto Impicciatore affronterà il tema della mobilità geografica in relazione alle disuguaglianze sociali. Il quadro sarà completato dall'intervento di Valentina Urbinati, del Sistema informativo territoriale del Comune di Rimini, che si soffermerà sui flussi migratori a livello comunale, osservando chi arriva in città, chi la lascia e chi sceglie di restare.

La presenza degli studenti darà all'incontro un valore in più, perché permetterà ai giovani di avvicinarsi a una disciplina che incide sulla comprensione della realtà quotidiana.