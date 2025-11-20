Rimini, una domenica di festa per il Quartiere 11: il ricavato andrà in beneficenza

Domenica 23 novembre presso il Bar Macaco Vibes di Rimini arriva la Festa Forese Quartiere 11

Domenica 23 novembre, presso il Bar Macaco Vibes di Rimini, si terrà la prima edizione della “Festa Forese – Quartiere 11”, una giornata dedicata alla socialità, alla collaborazione tra attività locali e alla solidarietà. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a Misericordia, Croce Rossa Italiana e Cooperativa Eucrante.

Marco Succi, ideatore dell’iniziativa, dichiara: “Abbiamo immaginato questa festa come un’occasione per unire tutto il territorio e riportare le persone a condividere momenti autentici. Stare insieme, conoscersi e sensibilizzarsi su temi così importanti è fondamentale per costruire un quartiere più forte, coeso e capace di tramandare quei valori che non vogliamo perdere".

Gli organizzatori ringraziano La Pedivella (che festeggia 30 anni di attività), Macaco Vibes, Cooperativa Eucrante, Rimini Smoke Box, Podere dell’Angelo, Unità Cinofila di Soccorso Rimini, con il prezioso contributo del noto Mago Fiollo e la partecipazione di Radio Gamma.

Il programma

Ore 9:00 – Apertura attività

La Pedivella guiderà una camminata e una biciclettata attraverso le strade del quartiere, con tappa alla cantina Podere dell’Angelo.

In contemporanea, con Rimini Smoke Box, partirà una camminata ecologica aperta a tutte le età per ripulire le strade del quartiere dai rifiuti.

Presso il Macaco Vibes, la Cooperativa Eucrante proporrà lo “Swap Up”, un baratto solidale: i cittadini potranno donare oggetti usati in cambio di creazioni realizzate dall’associazione.

Ore 12:30 – Pranzo conviviale

Ritrovo al Macaco Vibes per un pranzo semplice e genuino a base di piadine, tagliatelle e Sangiovese, in un clima di condivisione e comunità.

Pomeriggio – Tombole & Intrattenimento

Le attività del territorio hanno messo generosamente a disposizione numerosi premi per le tombole solidali, che accompagneranno tutto il pomeriggio.

Ore 15:30 – Spettacolo del Mago Fiollo

L’ospite d’onore, il celebre Mago Fiollo, intratterrà grandi e piccini con uno spettacolo coinvolgente tra una tombolata e l’altra.

Ore 18:00 – Chiusura evento