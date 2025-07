Rimini, una festa per celebrare l'apertura della prima spiaggia libera inclusiva

“Spiaggia Libera Tutti” apre ufficialmente i battenti con una festa pubblica domenica 22 giugno

Dopo una prima settimana di rodaggio operativo e una buona accoglienza da parte di cittadini e turisti, “Spiaggia Libera Tutti” apre ufficialmente i battenti con una festa pubblica che, spiega l'amministrazione comunale, vuole celebrare "l’inclusione, l’accessibilità e la visione di una città senza barriere".

Domenica 22 giugno, alle ore 12, presso la spiaggia a due passi da Piazzale Boscovich, si terrà l’inaugurazione ufficiale della prima spiaggia completamente accessibile di Rimini, "un progetto innovativo per garantire un’esperienza balneare bella, autonoma e sicura per le persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, offrendo servizi specializzati, ausili per la balneazione, attività gratuite e personale qualificato", ribadiscono da palazzo Garampi.

PH Gallini

Promossa dal Comune di Rimini e realizzato insieme a un’ampia rete di partner tra cui la Cooperativa Amici di Gigi (capofila), InOpera Cooperativa Sociale, Service Web, RiminUp, il Club Nautico di Rimini e la Cooperativa Bagnini Rimini Sud, Spiaggia Libera tutti nella prima settimana di apertura ha già raccolto oltre 140 prenotazioni e accolto 75 persone, segno di un’esigenza concreta e di una risposta entusiasta da parte della comunità.Il programma della festa inaugurale comincerà con il saluto del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alle Politiche Sociali Kristian Gianfreda e del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Dopo il taglio del nastro l’attore Giampiero Bartolini interpreterà il testo teatrale “La vita è una trama di miliardi di rette…”, accompagnato da musiche a tema marino. Seguiranno brevi presentazioni del progetto, racconti delle prime esperienze e momenti musicali per festeggiare insieme alla cittadinanza.