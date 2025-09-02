Rimini, una messa in spiaggia con il cardinale Zuppi tra "gli omaggi" alla memoria di don Benzi

Venerdì 5 settembre alle 17 il cardinale Zuppi celebrerà una messa sul mare: parte la tre giorni dedicata alla memoria di don Benzi

Inizieranno venerdì prossimo Le giornate di don Oreste, una tre giorni ricca di appuntamenti per fare memoria viva del prete dalla tonaca lisa, inventore delle case famiglia e ”infaticabile apostolo della carità” come lo definì Papa Benedetto.



Venerdì 5 settembre alle 17 il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, celebrerà una messa sul mare, nella spiaggia libera presso Piazzale Kennedy, uno dei luoghi simbolo della pastorale di don Benzi. A seguire un pic-nic solidale – in cui ognuno porta del cibo per sé e per una persona in più, nello spirito della campagna solidale “Un Pasto al Giorno” – darà il via a una serata di festa con musica e teatro.



Il cuore del programma è sabato 6 settembre. La mattina, sei conferenze diffuse in tutto il centro città, esploreranno il tema della “società del gratuito”, uno dei concetti-chiave nell’impianto sociale e politico di don Benzi, opposto alla logica del profitto e del potere. Le conferenze affronteranno vari temi – educazione, economia, pace, politica, spiritualità e cura del creato – cui parteciperanno testimoni ed esperti – tra gli altri lo psicopedagogista Stefano Rossi, il giornalista Marco Tarquinio, l'economista Leonardo Becchetti, il sacerdote di frontiera don Aldo Buonaiuto, il direttore di Caritas Italiana don Marco Pagniello.



Sabato pomeriggio al Teatro Galli sarà dedicato a un ritratto narrativo e coinvolgente del sacerdote, durante il quale chi lo ha conosciuto racconterà aneddoti e ricordi. Tra gli ospiti la giornalista Lucia Bellaspiga, l'economista Stefano Zamagni e i rappresentanti delle associazioni cattoliche nazionali. A seguire si terrà una messa all’aperto presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. In serata spazio alla musica con un concerto a cura del gruppo Asa Branca e dell’orchestra Eyos del liceo Einstein.



Domenica mattina alle 9:30 presso la Sala Manzoni si presenterà il libro “La mistica della tonaca lisa – Il cammino spirituale di don Oreste Benzi”. Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire, sarà in dialogo con Elisabetta Casadei, autrice del libro che dà il titolo all’evento e postulatrice della causa di beatificazione di don Oreste Benzi, Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, Valerio Lessi, giornalista e scrittore, autore con don Benzi del libro intervista Con questa tonaca lisa, Luca Russo, responsabile della casa famiglia di Assisi, autore di saggi sulla spiritualità delle persone fragili.



Gli eventi si chiuderanno con la messa domenicale nella Cattedrale di Rimini, il 7 settembre, giorno esatto del centenario di don Oreste.



L'evento è organizzato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario, la Fondazione Don Oreste Benzi, il Comune di Rimini e la Diocesi di Rimini.