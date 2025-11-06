Rimini, una panchina in piazzale Boscovich per raccontare il valore del riciclo

È la panchina in acciaio riciclato realizzata da Ricrea

A un anno esatto dalla sua prima presentazione a Ecomondo, Steelosa, la panchina in acciaio riciclato realizzata da Ricrea, fa il suo atteso ritorno a Rimini. Quest'opera, che incarna i principi dell'economia circolare e l'impegno per l'ambiente, veicola un messaggio importante: il corretto riciclo dell'acciaio è fondamentale per un futuro più sostenibile. Dopo aver toccato sei diverse località italiane, ispirando cittadini e amministrazioni Steelosa, ideata dal Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio, "troneggia" ora sul suggestivo lungomare. La panchina è stata svelata oggi, alla presenza delle istituzioni locali, presso Piazzale Boscovich, un punto di ritrovo fra i principali della città: dove, da adesso, i valori di sostenibilità e innovazione ambientale promossi dalla fiera si concretizzano in un elemento di arredo urbano a disposizione della comunità. “Questa panchina non è solo un elemento di arredo urbano, ma un simbolo tangibile di come il corretto recupero e riciclo possano trasformare un rifiuto in una risorsa permanente, ricordando a cittadini e visitatori che la sostenibilità passa attraverso i gesti quotidiani di ciascuno di noi. Rimini vuole essere sempre più una città che punta sull'economia circolare capace di generare bellezza e funzionalità al servizio della comunità”, afferma Anna Montini, Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini.