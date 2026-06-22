Rimini, una rotonda per facilitare l'ingresso e l'uscita dal nuovo parcheggio Marvelli

Il 24 giugno le opere di realizzazione della rotatoria provvisoria

Sono previsti per le prime ore di mercoledì (24 giugno) le opere di realizzazione della rotatoria provvisoria in corrispondenza del nuovo parcheggio di piazzale Marvelli. Lo comunica l'amministrazione comunale di Rimini. La creazione della rotonda è necessaria per garantire e agevolare l’accesso alla nuova infrastruttura per la sosta, in corrispondenza di uno snodo centrale della viabilità di Marina Centro. In questa prima fase la rotatoria e gli spartitraffico saranno realizzati attraverso le barriere new jersey: le operazioni si svolgeranno a partire dalle 2 del mattino, approfittando della ridotta presenza di veicoli in strada e della sospensione notturna del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di completare il tutto tra le 7 e le 8, con l’obiettivo quindi di interferire il meno possibile sul traffico cittadino. Sarà inoltre realizzata la segnaletica verticale e orizzontale necessaria a regolare la circolazione in questa ultima fase di cantiere.