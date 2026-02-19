Rimini, una sanità più vicina ai cittadini: dal 3 marzo via al percorso delle Reti Sociali

Reti Sociali di Quartiere: dal 3 marzo al via gli incontri nei quartieri

Dal 3 marzo prenderà avvio il percorso delle Reti Sociali, con i primi incontri pubblici nei territori in cui sono già attivi i Nodi Territoriali di Salute. È un passaggio importante per costruire comunità più attente ai bisogni di salute e alle situazioni di fragilità. Le reti ascoltano i bisogni delle persone, individuano fragilità e costruiscono risposte condivise con cittadini e servizi. Ogni rete è supportata da un operatore di microzona e da un referente comunale, in collegamento diretto con i servizi socio‑sanitari.

«Le Reti Sociali sono uno strumento che rafforza il legame tra cittadini e servizi, permettendo di intercettare più rapidamente i bisogni di salute e le situazioni di fragilità. Con gli incontri pubblici di marzo avviamo un percorso che mette al centro la cura delle persone e del territorio», afferma Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini.

Le Reti Sociali sono gruppi aperti composti da cittadini, associazioni, realtà del Terzo Settore, attività economiche, parrocchie, gruppi CiViVo, operatori socio‑sanitari e tutte le persone e organizzazioni che contribuiscono alla vita del territorio. L’obiettivo è migliorare il benessere della comunità, con un’attenzione particolare a chi vive condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria.



Calendario dei primi incontri pubblici

Vergiano/Spadarolo – Parco degli Artisti, via Marecchiese 416/B

3 marzo 2026 – ore 17.30

Miramare – Piazza Decio Raggi 1

4 marzo 2026 – ore 17.30

Villaggio I Maggio – via Bidente 1/P

10 marzo 2026 – ore 18.00

Centro Storico – via Gambalunga 106

12 marzo 2026 – ore 17.30

Come partecipare

L’adesione è aperta e volontaria. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, disponibile nella pagina dedicata alle Reti Sociali di Quartiere sul sito del Comune di Rimini:

https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/reti-sociali-di-quartiere

Il modulo può essere consegnato durante gli incontri pubblici o presso gli uffici di via Ducale 7. Il registro degli aderenti è sempre aperto.