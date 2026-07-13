Rimini: una settimana di eventi tra cultura, musica, sport e spettacolo

Cartoon Club anima la città con fumetti, cinema e cosplay, mentre concerti, mercatini, appuntamenti culturali, iniziative sul mare e grandi eventi trasformano il centro storico

Dal centro storico alle spiagge, si apre un’altra settimana ricca di appuntamenti e di proposte adatte a tutti.

Tra le rassegne più attese dell’estate riminese c’è Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, giunto alla 42ª edizione. Fino al 19 luglio la città si riempie di proiezioni, incontri, mostre, masterclass, cosplay, concerti e iniziative dedicate alla cultura pop. Il festival coinvolge il centro storico, Piazzale Fellini, i musei e diversi spazi all’aperto. Tra gli ospiti protagonisti John Nevarez, visual development artist che ha lavorato a produzioni di successo come Coco, Inside Out e Spider-Man, Giorgio Cavazzano, che sabato 18 luglio riceverà il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti, e numerosi artisti legati al mondo dell’animazione e del fumetto. Piazzale Fellini sarà al centro dell’animazione dal 16 al 19 luglio con RiminiComix, Cosplay Convention, spettacoli musicali, ospiti internazionali e ancora il grande contest cosplay, il debutto riminese del Crossover Wrestling e la spettacolare Alba Cosplay, che sabato 18 luglio porterà centinaia di cosplayer sulla spiaggia per una foto collettiva con le prime luci del mattino.



La musica è come sempre protagonista. Il 14 luglio, alla Corte degli Agostiniani, il festival Crossroads porta a Rimini la sassofonista americana Lakecia Benjamin con il progetto Phoenix, una delle figure più interessanti del jazz contemporaneo accompagnata da una formazione di musicisti statunitensi di alto livello.

All'Area Settebello la musica incontra l’approfondimento: tra gli appuntamenti il viaggio musicale dedicato a Storia di un impiegato di Fabrizio De André, il concerto jazz-funk-brasiliano del CocoManhattan Trio, la serata blues con Marco Betti & The Night Howlers e Chicco Capiozzo, il concerto della Mama Bluegrass Band e l'aperitivo musicale al tramonto con i Taking Off.



Martedì 21 luglio l'Arena Francesca da Rimini ospita "Senza Fine", appuntamento della rassegna SGR Live, dedicato a Ornella Vanoni e alla grande tradizione della canzone d'autore italiana, con un omaggio speciale anche a Gino Paoli.

Tris di appuntamenti al Parco degli Artisti: venerdì 17 luglio la Festa Funky con i giovani Funkenstein e il visual show di Paolo Croci VJ, mentre sabato 18 luglio va in scena il musical K-Pop Warriors, ispirato all'universo del pop coreano. Domenica 19 luglio lo stesso Parco degli Artisti ospita il talk "Vuoi?" con Igor Sibaldi, scrittore e divulgatore tra i più seguiti in Italia.

Il programma di Agostiniani 2026 – Cinema sotto le stelle si intreccia con Cartoon Club, proponendo film d'animazione, spettacoli immersivi e l'incontro con Giorgio Cavazzano. In quest’occasione, verrà messa in scena una lettura scenica di Topolino presenta: La Strada, in collaborazione con il Fellini Museum.



Ogni mercoledì il centro storico ospita la Rimini Shopping Night, con negozi aperti, visite guidate, musica, food e musei visitabili in orario serale. In contemporanea, al Mercato Coperto torna La Magnèda, cena collettiva con piatti preparati dagli operatori del mercato. La città è animata anche dai tanti mercatini estivi: da Artigiani al Centro in Piazza Tre Martiri ai “Ricordi in Soffitta” per bambini in Piazza Cavour, dal mercatino del venerdì sera in centro alle numerose mostre mercato nei quartieri balneari, da Torre Pedrera a Miramare.



Mercoledì 15 al via la rassegna culturale Rimini, che storia! che racconta la città attraverso immagini d'epoca, testimonianze e racconti dedicati ai momenti che ne hanno segnato l'identità con incontri condotti da Betty Miranda e accompagnati dai materiali dell'Associazione Rimini Sparita. Il primo appuntamento è dedicato al cinema e al profondo legame tra Rimini e la settima arte, dai grandi set cinematografici alla figura di Federico Fellini. A completare il programma del mercoledì, il teatro di figura Pane Burro & Burattini, al Lapidario del Museo della Città. Il primo appuntamento è con I Burattini di Mattia, che porteranno in scena “Fagiolino nel bosco della Rogna”.

Durante la settimana non mancano gli appuntamenti letterari e di approfondimento, come le iniziative alla Biblioteca Gambalunga: la rassegnapropone il racconto di opere letterarie da parte di scrittrici contemporanee (16 luglio). Al Lapidario del Museo della Città si tiene, invece,, un incontro dedicato a lingua, femminismo e istituzioni, a partire dalla figura di Alma Sabatini (14 luglio).

Infine, per la rassegna estiva Serate al Colle – Tra cinema, storie e stelle, il 16 luglio, al giardino dell’Istituto Marvelli a Covignano, va in scena ‘L’ascoltastorie’, tra narrazione e musica per dare voce a un’intensa esperienza umana.

Tra gli eventi più identitari della settimana spicca il 2° Palio della Voga – Città di Rimini, in programma sabato 18 luglio alla Piazza sull'Acqua. La manifestazione vede protagonisti i bagnini di salvataggio impegnati a bordo dei tradizionali mosconi in una serata che celebra il legame storico tra Rimini e il mare. Un appuntamento che unisce sport, tradizione e spirito di comunità in uno degli scorci più suggestivi della città.

Tra gli appuntamenti che valorizzano le tradizioni marinare della Riviera, martedì 21 luglio, il Museo E'Scaion di Viserbella ospita la serata tradizionale dello spiedino del Pescatore, un'occasione per scoprire i sapori della cucina di mare romagnola e visitare il Museo della Marineria e delle Conchiglie.

Nel fine settimana la zona del porto ospita il Vertical Summer Tour, uno degli eventi itineranti dell'estate italiana. Il villaggio allestito in Piazzale Boscovich propone tornei sportivi, attività acquatiche, giochi, musica e dj set con due ospiti molto conosciuti dal grande pubblico: Wad sabato 18 luglio e Rudy Zerbi domenica 19.





Sabato 18 luglio torna anche Run Rise – RiminiForMutoko, la tradizionale camminata all'alba sulla spiaggia che celebra il suo decimo anniversario e abbina attività fisica e solidarietà attraverso la raccolta fondi per progetti in Italia e Zimbabwe.



Sulla spiaggia continuano anche gli appuntamenti con i fuochi d’artificio il 14 luglio a Miramare, mentre proseguono gli appuntamenti dedicati al benessere all'aria aperta: dai Bagni Sonori all'alba ai programmi di allenamento di Fluxo Summer e alle sessioni di movimento e respirazione sulla spiaggia con Sunrise & Sunset Flow. Inoltre, tutti i giovedì, fino al 27 agosto, il Bagno 133 di Miramare ospita un laboratorio di uncinetto sulla spiaggia dedicato alla realizzazione di borse da mare.

Infine, ogni sera per tutta l'estate,il lungomare di Marina Centro si accende di magia: la caratteristica facciata moresca dell’ex Oriental Park — mitico locale da ballo inaugurato nel 1948 e simbolo della Dolce Vita riminese negli anni '50 e '60 — diventa il palcoscenico a cielo aperto di un innovativo artwork multimediale, con tre repliche ogni sera, dalle ore 21:30 alle ore 00:30.



