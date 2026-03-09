Rimini: una settimana di eventi tra teatro, cinema, sport e cultura

Tra spettacoli, festival cinematografici, incontri letterari, rievocazioni storiche e grandi eventi sportivi, la città propone un calendario ricco di iniziative per tutte le età

Prende il via una nuova settimana ricca di eventi tra cultura e spettacolo, cinema d’autore, memoria civile e grandi eventi sportivi e fieristici, senza dimenticare i più piccoli. Ultimo fine settimana dell’iniziativa Aspettando la Primavera nei Giardini dei Palazzi dell’Arte. Qui la "serra d’inverno" si trasforma in un suggestivo spazio botanico, nel quale si alternano attività esperienziali, laboratori di giardinaggio, incontri tematici e momenti di degustazione, pensati come un percorso di avvicinamento alla manifestazione Giardini d’Autore in programma il 21-22 marzo. Tra le iniziative sono proposti incontri sulle camelie, laboratori di disegno botanico per bambini e aperitivi a tema, che invitano a riscoprire il verde e la natura in modo pratico e creativo.

In centro storico, mercoledì 11 marzo il Teatro degli Atti ospita la pièce Autoritratto, un racconto intenso che, attraverso il teatro, ripercorre le vicende della strage di via D’Amelio e il rapporto tra lo Stato e la mafia, con un forte richiamo alla memoria civile e collettiva. La scena teatrale al Teatro Amintore Galli si anima invece con Amadeus (13-15 marzo), che porta in scena la storia di invidia e genio tra Salieri e Mozart, e con Il misantropo di Molière, un classico rivisitato dall’attenta regia di Andrée Ruth Shammah, che analizza l’incomunicabilità e il pensiero critico (17-19 marzo).

Lunedì 9 marzo per gli appassionati di cinema, il Cinema Fulgor propone il tradizionale Lunedì del cinefilo con un classico restaurato, mentre il C-Movie Film Festival, in programma dal 12 al 14 marzo, porta sul grande schermo temi legati a cinema, corpi e convivenze, con incontri e anteprime che coinvolgono ospiti del panorama italiano e internazionale alla Cineteca e al Cinema Fulgor. Il festival rientra nella rassegna dedicata alla Giornata internazionale della donna dal titolo L’Otto Sempre che caratterizza il mese di marzo: tra gli altri appuntamenti domenica 15 marzo viene proposta la Camminata di primavera a cura di Associazione Crisalide, con ritrovo all’Arco d’Augusto.

Per gli amanti dello sport, Rimini ospita la Final Four di Coppa Italia LNP che si svolge al Palasport Flaminio, con le semifinali e le finali di Serie A2 e Serie B Nazionale di basket: un evento di grande richiamo per gli appassionati di pallacanestro (13-15 marzo).



Contemporaneamente, presso la Fiera di Rimini, si tiene Wake up call, l’evento di formazione finanziaria condotto da Alfio Bardolla, rivolto a chi desidera approfondire le proprie competenze in ambito economico, mentre dal 17 al 19 marzo alla Fiera torna la manifestazione Enada Primavera, che riunisce operatori del settore gaming e divertimento.

Il settore culturale si arricchisce anche con incontri letterari: a Libri da queste parti a cura della Biblioteca Gambalunga si presentano autori locali e si discutono temi legati alla storia e alla cultura di Rimini, mentre la rassegna A spasso con i Libri al Museo della Città ospita conversazioni e letture di autori di rilievo. Venerdì 13 marzo, la Sala del Consiglio Comunale ospita la presentazione del libro di Alessandro Q. Ferrari sulla storia eroica di Carlo Angela, nell'ambito della Giornata dei Giusti, mentre mercoledì 11 marzo, l'Istituto Marvelli ospita una serata dedicata alla poetica e alla teologia di Padre Agostino Venanzio Reali, con la riflessione dell'Abate Bernardo Gianni.



Anticipa a sabato 14 marzo la commemorazione delle Idi di Marzo del 44 a.C., una rievocazione storica della Legio XIII Gemina, che ricorda l’assassinio di Giulio Cesare attraverso una cerimonia pubblica e una parata in centro storico, mentre domenica 15 marzo Piazza Tre Martiri ospita invece Artigiani al Centro, un mercato di creativi e artigiani che mettono in mostra pezzi unici fatti a mano.

Sempre domenica 15, al Palazzo del Fulgor si tengono i laboratori per bambini organizzati dal Fellini Museum e curati da Patrizia Magnani. In particolare il laboratorio intitolato Di-segni animati invita i bambini a creare congegni ludici ispirati ai disegni di Federico Fellini, per esplorare il meccanismo delle immagini in movimento.

Anche al Centro per le Famiglie si organizzano incontri, per le famiglie e i più giovani, dedicati al supporto educativo e alle dinamiche di relazione tra genitori e figli, affrontando temi come l’identità, le emozioni e le relazioni sociali.

In marzo riprendono le letture, presso la sala di Rimini Blue Lab, dedicate a storie ispirate al mare, alla sostenibilità e all'ambiente con i Volontari Nati per Leggere della biblioteca civica. Il primo appuntamento, mercoledì 11 marzo, è rivolto ai bambini di 3-5 anni.

Infine, l’iniziativa Ritorno all’Astoria, che anima l’ex cinema con tante variegate proposte, continua le sue attività tra incontri e laboratori per bambini e adulti.

