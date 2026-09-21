Rimini: una settimana ricca di eventi tra cultura, musica, sport e innovazione

Dalla Sagra Musicale Malatestiana alle prime visioni in Cineteca, passando per fiere, festival, appuntamenti sportivi e iniziative per famiglie

Dal ritorno della Cineteca con la programmazione di prime visioni ai concerti della Sagra Musicale Malatestiana, passando per gli incontri con gli autori, le grandi fiere dell’innovazione e le manifestazioni sportive: l’ultima settimana di settembre porta a Rimini un calendario ricco di appuntamenti. In primo piano le iniziative per l’82° anniversario della Liberazione di Rimini, con la presentazione del podcast Incroci di storie. Le strade della democrazia il 21 settembre e, fino al 30 settembre, incontri e approfondimenti dedicati alla Seconda guerra mondiale, alla solidarietà e alla democrazia.

La musica occupa un posto d’onore grazie alla 77ª Sagra Musicale Malatestiana, con gli appuntamenti al Teatro Galli dedicati ad Amintore Galli (21 settembre), alla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Robert Treviño e ai giovani talenti dell’Accademia del Teatro alla Scala impegnati nell’Elisir d’amore di Donizetti (24 settembre), oltre agli incontri di Parole per la musica (26 e 29 settembre). Al conservatorio Maderna Lettimi, il 24 e 25 settembre, giornate di studio e una tavola rotonda saranno dedicate a Richard Wagner e all’Anello del Nibelungo. Ancora musica con le Vintage Music Nights al Palacongressi, mercoledì 23 settembre, con una serata dedicata agli anni Ottanta. Teatro e danza contemporanea sono protagonisti con il festival Le voci dell’anima, fino al 27 settembre al Teatro degli Atti, mentre si conclude con tre spettacoli per le scuole il festival Le città visibili. Alla Biblioteca Gambalunga tornano gli incontri di Libri da queste parti, con Piero Meldini, Andreina Dasi, Raffaello Fabbri e Daniela Tagliafico, mentre la Summer School dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” propone quattro giorni di incontri e visite guidate sul tema “San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità”.

Dal 25 settembre tornano le prime visioni alla Cineteca Comunale, con Palestina 36 di Annemarie Jacir, mentre il 24 settembre sarà proiettato a ingresso libero Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, nell’ambito delle iniziative di avvicinamento alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori del 25 settembre. In città sono inoltre in programma gli appuntamenti di Talk&Book al Palazzo del Fulgor con Roy Menarini e Gianfranco Miro Gori (24 e 29 settembre). La vocazione internazionale di Rimini emerge invece dai grandi appuntamenti fieristici: dal 22 al 25 settembre torna Tecna, mentre dal 23 al 25 settembre debutta BEX – Beyond Exploration, dedicata alla space economy e alle tecnologie dello spazio. Dal 23 al 30 settembre torna anche la Wellness Week, con attività sportive, camminate, yoga, mindfulness, iniziative per famiglie e appuntamenti dedicati al benessere.

Spazio quindi allo sport e ai motori, con la Transitalia Marathon, al via da piazzale Fellini con oltre 350 partecipanti da 27 nazioni, e il Transitalia Expo dal 25 al 27 settembre. Il 25 settembre farà tappa a Rimini anche la Via Flaminia Classic 2026, rally turistico internazionale per auto storiche, mentre sabato 26 settembre l’ASI Veteran Show 2026 celebrerà i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano con una parata di veicoli centenari e mezzi storici. Sul mare, il Club Nautico ospita le gare nazionali di vela Open Skiff e RS Aero dal 25 al 27 settembre, mentre domenica torna Il baseball al centro, con tornei e attività per tutte le età in piazzale Kennedy.

Non mancano le iniziative per bambini, famiglie e comunità: il 24 settembre i Laboratori del Centro per le famiglie, il 26 settembre i festeggiamenti per i 20 anni di Doctor Clown Rimini in piazza Cavour e il Settembre Pedagogico Riminese, in programma fino al 16 ottobre con incontri e laboratori sul tema “Stare bene a scuola”. A completare il calendario, i tradizionali appuntamenti con il Mercato degli agricoltori del venerdì e Rimini Antiqua, la mostra mercato dedicata all’antiquariato e al vintage in programma domenica 27 settembre nel centro storico.