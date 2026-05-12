Rimini, una variazione di bilancio per completare il centro sportivo della Gaiofana

Il tema in commissione consiliare. Ecco gli altri investimenti previsti

L'amministrazione comunale di Rimini è pronta a intervenire alla Gaiofana, nel centro sportivo "incompiuto" (per due volte). Palazzo Garampi ha infatti stanziato le risorse attraverso la variazione di bilancio al centro della riunione di questa mattina (12 maggio) della Commissione Consiliare. L'operazione, da 1 milione e 860.000 euro, permetterà di intervenire sui campi da gioco, sull’impianto di illuminazione, sul parcheggio e sugli spogliatoi. Tempistiche? "Cercheremo di mettere a disposizione l'impianto nel più breve tempo possibile", precisano da Palazzo Garampi. Rimanendo in ambito sportivo, stanziati anche 270mila euro per realizzare le opere strutturali e funzionali necessarie all’utilizzo dello Stadio del Baseball oltre a 300 mila euro per interventi diffusi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi. Tra le principali voci che trovano copertura nella manovra anche le scuole: 700 mila euro destinati ad interventi di manutenzione straordinaria (come coperture e pavimentazioni, sostituzione di impianti e tinteggiature) per gli edifici, dai nidi alle secondarie, mentre è di 240mila euro l’investimento per gli arredi per i tre nuovi asili nido realizzati con fondi Pnrr di prossima apertura. Finanziati anche l’adeguamento della viabilità esterna del nuovo parcheggio Marvelli, il ripristino del tombinamento della fossa Cavallaccio, collettore fognario di acque bianche in zona Torre Pedrera e l’estensione della condotta fognaria su via Ortigara (300mila euro ciascuno).

“Per quanto riguarda la parte corrente - precisa l’assessore al bilancio Juri Magrini - la manovra comprende gli oltre due milioni di applicazione avanzo 2025 derivante dall'imposta di soggiorno, che, come previsto dalla normativa, va a sostegno degli eventi culturali, turistici, di parte del trasporto pubblico locale e del canone di manutenzione della spiaggia libera tutti. Sono stati stanziati inoltre 430 mila euro per i servizi rivolti a minori, anziani e disabili e 385 mila euro per il maggior costo delle utenze conseguenza dei rincari dovuti alla crisi energetica in corso calcata sulla base delle stime dei consumi dello scorso anno. Destinati inoltre 110 mila al servizio di vigilanza nelle vicinanze del mercato coperto di Rimini. L’iniziativa è integrata nel progetto di sviluppo dell’hub urbano Rimini centro che il Comune di Rimini candiderà al bando regionale per la concessione di contributi".