Calcio: Rimini Under 16 campione regionale Emilia Romagna

Successo per 1-0 sul Parma nella finale di Castel San Pietro Terme. In semifinale battuto il Bologna

Castel San Pietro Terme, la Rappresentativa Under 16 della Provincia di Rimini, composta dai migliori talenti dell’annata 2010, si è laureata campione regionale conquistando il prestigioso Torneo delle Province organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti dell’Emilia-Romagna. Il successo è arrivato domenica 7 giugno sul campo di Castel San Pietro Terme, dove la selezione riminese ha superato il Parma per 1-0 al termine di una finale intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti. A decidere l'incontro è stato Francesco Mazza giovane della San Marino Academy, autore del gol vittoria all'88° minuto che ha fatto esplodere la gioia dei biancorossi. Un traguardo prestigioso per la formazione guidata da mister Massimo Zanini, che durante l'intera stagione ha valorizzato venti tra i migliori giovani calciatori classe 2010 della provincia. Dopo aver superato la fase a gironi, il Rimini ha conquistato l'accesso alla semifinale, dove ha eliminato Bologna, prima di completare il proprio percorso trionfale battendo Parma nell'atto conclusivo della competizione. La vittoria della rappresentativa riminese rappresenta anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalle società del territorio nella formazione e valorizzazione dei giovani calciatori, confermando la qualità del movimento calcistico provinciale. Il titolo regionale conquistato a Castel San Pietro Terme premia una squadra capace di unire, organizzazione e spirito di gruppo, qualità che hanno permesso ai ragazzi riminesi di salire sul gradino più alto del podio emiliano-romagnolo.

La rosa della Rappresentativa Under 16 di Rimini e l'appartenenza alle rispettive società:

Alberto Giovannini (Città di Cattolica FC)

Jacopo Barsaroli (Dea Rimini)

Raffaele Antonio Sciarrino (Polisportiva Garden)

Tommaso Tordi (Riccione Calcio 1926)

Diego Pambianco (Dea Rimini)

Francesco Mazza (San Marino Academy)

Bilal Bouzzarria (Morciano Calcio)

Andrea Alessi (U.S. Pietracuta)

Mattia Franzoni (U.S. Pietracuta)

Thomas Ionni (San Marino Academy)

Gabriel Jolla (Polisportiva Garden)

Lorenzo Cioccariello (Vis Novafeltria Calcio)

Alessandro Cimino (APD Bellaria Igea Marina)

Filippo Semprini (ASD Victoria)

Mattias Cecchini (Riccione Calcio 1926)

Nicolas Mendola (Dea Rimini)

Enea Macini (Città di Cattolica FC)

Christian Fabbri (Riccione Calcio FC)

Matias Mosca (ASD Verucchio)

Marco Marra (Young Santarcangelo)

Tra i convocati figurano anche quattro giovani che militano nelle società della Valmarecchia: Andrea Alessi e Mattia Franzoni dell'U.S. Pietracuta, Lorenzo Cioccariello della Vis Novafeltria e Matias Mosca del Verucchio.