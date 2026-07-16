Rimini: un’estate di cultura tra capolavori, mostre e visite guidate

Il ritorno a casa de "La Pietà" di Giovanni Bellini, l'arte del fumetto, lo sguardo sul contemporaneo: le mostre e le visite guidate del fine settimana

Alla scoperta della Rimini culturale tra mostre inaspettate e visite guidate per scoprire i molteplici volti della città, passeggiando tra i monumenti dell'antica Ariminum, i luoghi simbolo del Rinascimento malatestiano, gli scenari legati a Federico Fellini e le più interessanti mostre ospitate nei musei e negli spazi espositivi cittadini.

Appuntamento clou della settimana l’inaugurazione della mostra dossier Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, con la splendida Pietà di Giovanni Bellini, esposta insieme a un altro capolavoro: il San Sebastiano di Andrea Mantegna. Un dialogo artistico unico allestito alla Manica Lunga del Museo della Città. L’inaugurazione è in programma sabato 18 luglio alle ore 18 con ingresso gratuito. In occasione del ritorno de La Pietà, dopo il restauro e l’esposizione a Venezia e a New York, con questo importante progetto espositivo riapriranno al pubblico anche le sale del primo e del secondo piano del Museo della Città, interessate da importanti interventi di adeguamento. Inoltre, è stato infatti rimontato a parete nella sua interezza il Giudizio universale di Giovanni da Rimini, che andrà così a completare l'allestimento dell'ala medievale malatestiana del Museo.

Oltre alla mostra-dossier, che mette a confronto due capolavori del Rinascimento italiano, offrendo una straordinaria occasione di approfondimento artistico e storico, il programma espositivo è particolarmente ricco. Il Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) ospita diverse esposizioni temporanee, tra cui Spade e pallottole. I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele (fino al 19 luglio) che si focalizza sulla collaborazione tra lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley e il disegnatore italiano Stefano Raffaele; inVisibili. Le Pioniere del Cinema, dedicata alle donne che hanno contribuito alla nascita della settima arte, e la mostra Carlo Zauli. Sensualità della forma, che celebra uno dei grandi protagonisti dell'arte ceramica italiana del Novecento.



L'estate riminese è arricchita dalle numerose mostre di Cartoon Club & RiminiComix. Tra queste spiccano l'omaggio a Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto italiano (Museo della Città), la grande esposizione dedicata a Spider-Man (Castel Sismondo), le riflessioni sul linguaggio e sull'identità attraverso la figura di Alma Sabatini, la mostra Resistenza/Resistenze sui temi dei diritti umani e della libertà, oltre a percorsi dedicati al cinema d'animazione, al mondo della graphic novel e alle questioni sociali contemporanee.



Completano il panorama culturale cittadino le esposizioni di arte contemporanea ai Palazzi dell'Arte, con artisti internazionali provenienti da New York e le opere del riminese Luca Giovagnoli, la personale di Ilaria Rezzi all'Art Hotel Admiral, il progetto partecipativo Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025-2026"e le aperture straordinarie del Museo degli Sguardi, dedicate alle culture extraeuropee e al dialogo tra popoli e tradizioni (sabato 18 luglio) in collaborazione con l'Associazione Vite in Transito.



Le visite guidate accompagnano il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Si parte dal Fellini Museum con i percorsi immersivi e le installazioni multimediali che permettono di entrare nell'universo creativo del grande regista riminese all’interno di Castel Sismondo (tutti i mercoledì fino al 26 agosto con inizio alle ore 21,15). Gli appassionati di archeologia possono invece esplorare la Domus del Chirurgo e il Museo della Città attraverso l'esperienza serale dedicata a Eutyches e agli straordinari mosaici di età imperiale (il mercoledì sera), mentre la visita alla Rimini sotterranea conduce tra importanti aree archeologiche che raccontano oltre duemila anni di storia (domenica 19 luglio).



Non mancano itinerari dedicati agli aspetti più insoliti e affascinanti della città, come l'Itinerario Esoterico che svela invece simboli, significati nascosti e misteriose connessioni tra arte, astronomia e spiritualità, offrendo una lettura originale dei monumenti cittadini (domenica 19 luglio). Il mare e la vocazione turistica della città diventano protagonisti nella visita Rimini nella Belle Époque, un percorso che riporta i visitatori all'atmosfera elegante dei primi del Novecento, tra il Grand Hotel, ville liberty e racconti della nascita della Riviera romagnola (venerdì 17 luglio).



Per i turisti stranieri che desiderano conoscere la città nei suoi aspetti più celebri, il Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini ripercorre le tappe fondamentali della storia locale, dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio, dal Tempio Malatestiano ai luoghi felliniani (giovedì 16 e venerdì 17 luglio, rispettivamente in tedesco e in inglese).