Rimini, un'iniziativa al mare per aiutare il cane Leo e incentivare le adozioni

"Onde di Adozione”, dal canile "Stefano Cerni" alla spiaggia

Dieci mesi, occhi vispi e una incontenibile voglia di correre, nonostante un’andatura un po' incerta che racconta più di mille parole. Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois, taglia medio-grande, arrivato al canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini da un contesto difficile, portando con sé, oltre all’entusiasmo e alla voglia di giocare, anche una zoppia che nessuno aveva ancora indagato. Gli esami diagnostici hanno confermato quello che si temeva: una displasia importante a un arto, una condizione seria che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Il canile ha già attivato una raccolta fondi dedicata, che verrà ufficialmente lanciata domenica prossima. Leo aspetta una casa e domenica scende in spiaggia, con altri amici a 4 zampe, i volontari e gli operatori del canile "Stefano Cerni".

La sua storia è emblematica di ciò che accade ogni giorno dentro la struttura comunale riminese: animali che arrivano feriti, spaventati o semplicemente soli, e che trovano cure, attenzione e una seconda possibilità.

È in questo spirito che domenica 10 maggio, dalle ore 10, il canile "Stefano Cerni" approda al Bagno 80 Vidaloca Beach con l'evento "Onde di Adozione": una mattinata aperta a tutti, pensata per avvicinare la cittadinanza ai cani ospiti della struttura e promuovere la cultura dell'adozione responsabile. L'iniziativa, organizzata con il Bagno 80 e con il patrocinio del Comune di Rimini, porterà in spiaggia una decina di cani attualmente in custodia - Leo compreso - pronti a incontrare famiglie, curiosi e appassionati in un contesto informale e accogliente.

La giornata si articolerà in momenti di incontro diretto con i cani, passeggiate sulla riva accompagnate dai volontari, e dimostrazioni di addestramento condotte da istruttori qualificati. Sono previsti inoltre interventi rivolti al pubblico da parte dei responsabili del canile e dell'Assessora comunale Francesca Mattei, che porterà il saluto dell'Amministrazione. Durante tutta la durata dell'evento saranno allestiti stand delle associazioni partner, con giochi, omaggi e gadget per i partecipanti.

All’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa CentoFiori che gestisce il canile comunale, prendono parte, come partner dell'evento, Babalù, Top Energy, Plasticando e PetStore Conad, mentre saranno presenti con i propri stand e attività Cento Fiori, Enpa Rimini, Amici di Soraya, Associazione Ecologica Volontari, Cuori Randagi, Guardie Zoofile, Seripet e Viktoria Pet Secret: un'ampia rete territoriale che ogni giorno lavora a fianco del canile per la tutela e il benessere degli animali.

“Appuntamenti come Onde di Adozione - precisa l’assessora ai diritti e benessere degli animali, Francesca Mattei - non sono episodi isolati, ma parte di una strategia continuativa di promozione delle adozioni che il canile Stefano Cerni porta avanti attraverso attività dimostrative, educative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Un lavoro reso possibile dall'impegno quotidiano di volontari, operatrici e medici veterinari della struttura, che rappresentano il cuore pulsante di un servizio di qualità.”

I numeri del 2025 restituiscono la misura di questo impegno. Dei 270 cani complessivamente gestiti dalla struttura, 123 sono stati restituiti direttamente ai proprietari grazie al microchip, senza necessità di ingresso formale in canile, mentre altri 147 hanno effettuato un periodo di permanenza nella struttura: di questi, 80 sono stati riconsegnati ai proprietari e 35 affidati in adozione a cittadini che hanno frequentato il canile e partecipato alle sue iniziative. I cani attualmente ospiti hanno totalizzato complessivamente oltre 36.000 giornate di presenza: un dato che, al di là della statistica, racconta storie di attesa, di cura, e - come nel caso di Leo - di speranza.