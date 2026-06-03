Rimini, uomo cade nel porto canale: salvato dai sommozzatori della Guardia di Finanza

Provvidenziale intervento dei sommozzatori della Guardia di Finanza

Salvataggio sul porto canale di Rimini. La Guardia di Finanza ha partecipato alla manifestazione “Adriatico sull’Onda dello Sport”, organizzata dal comitato regionale del Coni venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell’area portuale di Piazzale Boscovich e nella spiaggia limitrofa.

Durante l'evento, che ha catalizzato l'attenzione di cittadini, turisti e studenti, la pronta reattività dei militari sommozzatori del Corpo ha trovato una conferma concreta.



Una persona, verosimilmente in stato confusionale, camminando sul ciglio della banchina è caduta nel porto canale nei pressi dell’ormeggio dell’unità dei sommozzatori. Prontamente i militari, saliti a bordo del gommone, sono riusciti ad avvicinarsi al luogo della caduta dove hanno individuato la persona che annaspava in acqua rischiando di annegare. Lo riporta Corriere Romagna.



Nonostante lo stato confusionale del malcapitato, i militari sono riusciti a recuperarlo a bordo del gommone e, successivamente, a trasferirlo sulla banchina prospiciente, con l’aiuto del personale sanitario, allertato dagli stessi militari. L’uomo, dopo i primi accertamenti medici sul posto, è stato affidato ai sanitari per il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale locale. Il tempismo dei militari è stato provvidenziale per evitare conseguenze tragiche.