Rimini: uomo di 51 anni senza fissa dimora muore in un parcheggio

È stato trovato riverso per terra a pochi passi dall'auto nella quale dormiva

Un uomo di 51 anni senza fissa dimora è stato trovato morto l'altro ieri sera, verso mezzanotte, in un parcheggio di via delle Rimembranze a Rimini. A stroncarlo - come riporta l'edizione locale de 'il Resto del Carlino '- sarebbe stato un malore improvviso. Il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme facendo intervenire il 118 e una pattuglia delle Volanti.



Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Viveva in condizioni difficili e aveva l'abitudine di dormire in macchina: secondo il giornale era un volto conosciuto in zona e più di una volta si era rivolto alla Caritas, dove andava regolarmente a mangiare. È stato trovato riverso per terra nel piccolo parcheggio, a pochi passi dalla sua auto con la portiera lato guidatore aperta, come se si fosse appena seduto o stesse per farlo.

Gli accertamenti della Polizia di Stato non hanno evidenziato segni di violenza né elementi sospetti, tanto che la Procura ha deciso di non disporre l'autopsia. Nei prossimi giorni verranno espletate le procedure per il riconoscimento formale e la gestione della salma. (ANSA)