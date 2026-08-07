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Rimini, uomo trovato senza vita in acqua: in corso accertamenti sull'identità

Sui 60-70 anni, il corpo è stato rinvenuto nelle acque del bagno 132 di Miramare

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
07 agosto 2026 13:27
Rimini, uomo trovato senza vita in acqua: in corso accertamenti sull'identità - Decesso in spiaggia ARCHIVIO
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Miramare
Cronaca
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Non ha ancora un nome e cognome l'uomo trovato senza vita questa mattina (7 agosto), poco prima delle 9 del mattino, nelle acque del bagno 132 di Miramare. È stato il gestore dello stabilimento balenare a notare il corpo riverso a faccia in giù e a provvedere al suo recupero (l'orario lavorativo dei marinai di salvataggio non era ancora iniziato), avviando le manovre di soccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare, come appurato anche dal personale sanitario del 118. La persona deceduta ha circa 60-70 anni, indossava un costume boxer, non aveva la fede al dito. Si tratta probabilmente di un turista. La Capitaneria di Porto ha avviato le attività per risalire all'identità dell'uomo e contattare quindi la famiglia.

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