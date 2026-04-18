Rimini, usa il sellino della bici per rompere finestrino del camper e rubare: arrestato

I fatti avvenuti in via Rosaspina. Arrestato un 20enne

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 20enne tunisino, per le ipotesi di reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte tra venerdì e sabato (17-18 aprile), a seguito di una segnalazione al 112, una pattuglia ha intercettato il giovane in via Rosaspina, nei pressi di un camper di proprietà di un 87enne, non presente al momento dei fatti. Il nordafricano, usando il sellino di una bici, aveva rotto il finestrino del mezzo, si era poi introdotto all'interno rubando due orologi, oggetti poi riconsegnati al legittimo proprietario. Il 20enne, fermato dopo il furto, era in forte stato di agitazione. Il suo atteggiamento aggressivo e non collaborativo ha spinto i Carabinieri a richiedere anche l'intervento del personale sanitario. Dopo una notte al carcere dei Casetti di Rimini, è stato processato per direttissima.