Rimini, vandalismo alla rotonda Lucio Battisti: la targa strappata durante il Ferragosto

L’assessore Bragagni annuncia la sostituzione per il 9 settembre

Nel weekend di Ferragosto ignoti vandali hanno preso di mira la targa della rotonda Lucio Battisti di Rimini, nei pressi del Grand Hotel, strappandola dal supporto e danneggiandola.

A denunciare l’accaduto è stato l’assessore Francesco Bragagni, che nel novembre 2023 si era occupato dell’intitolazione dello spazio in memoria del celebre cantautore.

«Tra i costi a carico della collettività ci sono purtroppo anche quelli dovuti al vandalismo – ha spiegato Bragagni – alle bravate disdicevoli di chi, per sciocco esibizionismo, distrugge o ruba beni pubblici. È stata divelta e rotta una delle due targhe poste presso la rotonda prospiciente il Grand Hotel, intitolata al grande Lucio Battisti, come purtroppo è già accaduto ad altre targhe in diverse zone della città».

L’assessore ha poi voluto rassicurare i tanti appassionati del cantautore: «Stiamo già predisponendo la realizzazione di una nuova targa, che sarà pronta per il 9 settembre, quando – come lo scorso anno – numerosi fan si ritroveranno proprio alla rotonda per ricordare Battisti, scomparso in quella stessa data del 1998».

Bragagni ha infine sottolineato l’amarezza per episodi di questo tipo: «Al di là della spesa che l’Amministrazione deve sostenere per sostituire le targhe vandalizzate, resta la delusione per la maleducazione e l’incapacità di riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese».