Altarimini

Rimini, vandalismo alla rotonda Lucio Battisti: la targa strappata durante il Ferragosto

L’assessore Bragagni annuncia la sostituzione per il 9 settembre

A cura di Redazione
18 agosto 2025 15:23
Rimini, vandalismo alla rotonda Lucio Battisti: la targa strappata durante il Ferragosto - L'inaugurazione della targa nel 2023
L'inaugurazione della targa nel 2023
Attualità
Condividi

Nel weekend di Ferragosto ignoti vandali hanno preso di mira la targa della rotonda Lucio Battisti di Rimini, nei pressi del Grand Hotel, strappandola dal supporto e danneggiandola.

A denunciare l’accaduto è stato l’assessore Francesco Bragagni, che nel novembre 2023 si era occupato dell’intitolazione dello spazio in memoria del celebre cantautore.

«Tra i costi a carico della collettività ci sono purtroppo anche quelli dovuti al vandalismo – ha spiegato Bragagni – alle bravate disdicevoli di chi, per sciocco esibizionismo, distrugge o ruba beni pubblici. È stata divelta e rotta una delle due targhe poste presso la rotonda prospiciente il Grand Hotel, intitolata al grande Lucio Battisti, come purtroppo è già accaduto ad altre targhe in diverse zone della città».

L’assessore ha poi voluto rassicurare i tanti appassionati del cantautore: «Stiamo già predisponendo la realizzazione di una nuova targa, che sarà pronta per il 9 settembre, quando – come lo scorso anno – numerosi fan si ritroveranno proprio alla rotonda per ricordare Battisti, scomparso in quella stessa data del 1998».

Bragagni ha infine sottolineato l’amarezza per episodi di questo tipo: «Al di là della spesa che l’Amministrazione deve sostenere per sostituire le targhe vandalizzate, resta la delusione per la maleducazione e l’incapacità di riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese».

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini