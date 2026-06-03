Rimini, vegetazione incolta vicino ai binari: i proprietari dovranno intervenire entro dieci giorni

Ordinanza comunale per ridurre i rischi di incendio e caduta alberi lungo la ferrovia

Il Comune di Rimini interviene sulla gestione della vegetazione nei terreni privati confinanti con la linea ferroviaria: in base all'ordinanza, i proprietari sono obbligati a intervenire entro dieci giorni. Nel dettaglio, l'amministrazione comunale ha pubblicato un'ordinanza contingibile ed urgente che impone ai proprietari di terreni adiacenti alla rete ferroviaria di mettere in sicurezza le proprie aree, eliminando i rischi legati alla vegetazione incolta e ai materiali combustibili. Il provvedimento nasce da una segnalazione di Rete Ferroviaria Italiana, che ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sulle condizioni di alcune aree private lungo i binari, dove la crescita non controllata di erba, arbusti e alberi rappresenta un concreto pericolo, soprattutto nella stagione estiva.

L'ordinanza si applica a tutti i fondi privati che confinano con la ferrovia, indipendentemente dal loro utilizzo: terreni agricoli, aree incolte o di altra natura. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto, i proprietari sono tenuti a verificare che alberi, piante e siepi rispettino le distanze di sicurezza previste e a mantenere tali condizioni nel tempo.

Nel dettaglio, è obbligatorio tenere libera da sterpaglie, foglie secche, ramaglie e balle di paglia una fascia di almeno venti metri dalla linea ferroviaria. Nei terreni agricoli di recente mietitura, va inoltre realizzata e mantenuta una striscia arata larga almeno cinque metri lungo il perimetro del fondo. Le prescrizioni sono in vigore durante il periodo di massimo rischio incendi, ordinariamente dal 21 giugno al 20 settembre, con possibilità di proroga in base all'andamento climatico.

L'ordinanza specifica che la manutenzione della vegetazione sia responsabilità diretta dei proprietari.