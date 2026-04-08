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Rimini, via i tralicci: i cavi dell'energia elettrica saranno interrati

Ben 86 i tralicci eliminati

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 aprile 2026 15:23
Rimini, via i tralicci: i cavi dell'energia elettrica saranno interrati - Traliccio REPERTORIO
Traliccio REPERTORIO
Rimini
Attualità
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Anche il Comune di Rimini sarà protagonista del grande riassetto della rete elettrica ad alta tensione previsto da Terna nell'ambito del progetto "Anello 132 kV Rimini – Riccione". Ben 86 tralicci verranno eliminati sul territorio comunale, e l'avvio dei lavori di interramento dei cavi, atteso a partire dalla fine del 2026, è già entrato nella fase preparatoria: alcuni proprietari di terreni interessati dagli scavi per la posa del cavidotto sono stati contattati da Terna, per informazioni sugli interventi previsti nei loro fondi.

A Rimini i lavori prevedono la demolizione di circa 21 km di linee aeree esistenti e la posa di circa 9 km di nuovo cavo interrato, con l'installazione di due nuovi sostegni. Le attività interesseranno diverse zone della città, anche prossime alla linea elettrica aerea che attualmente è nelle vicinanze della strada statale 16. Una volta completati gli interventi, ampie superfici del territorio comunale saranno liberate dalle vecchie infrastrutture elettriche aeree. Tra i beneficiari diretti figurano due plessi scolastici: le scuole elementari "Padulli" e "Rodari", che si trovano proprio nell'area interessata dal riassetto della rete e che potranno così operare in un contesto urbano profondamente rinnovato.

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