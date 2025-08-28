Rimini, via libera ai bagni anche nel tratto Torre Pedrera Brancona
Arpae, rientrato nella norma anche l'ultimo tratto sopra soglia
A cura di Redazione
28 agosto 2025 17:44
Il mare della riviera romagnola è tornato interamente balneabile. È rientrato nella norma anche il punto Torre Pedrera - Brancona nel Comune di Rimini che era risultato sopra soglia il 25 agosto. Lo comunica l'Arpae in seguito ai risultati del campionamento aggiuntivo. Sarà quindi ritirata la relativa ordinanza di non balneabilità.