Rimini, via libera alla nuova piazza sul mare nell’area dell’ex colonia Enel

Il Consiglio comunale approva il contratto di rigenerazione urbana: investimento da 2,45 milioni di euro per giochi inclusivi, sport, verde e spazi per eventi

Con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti il Consiglio comunale ha approvato la proposta di contratto di rigenerazione urbana tra Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini per il progetto “Rimini 365: rigenerazione ex colonia Enel”, che porterà alla realizzazione di una nuova piazza sul mare tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita, nell’area dove sorgeva l’immobile abbandonato e demolito dall’Amministrazione la scorsa primavera. L’opera è co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024”. Il progetto prevede la realizzazione di un’area giochi inclusiva e un’isola dedicata all'attività sportiva all'aria aperta e al benessere, mentre la parte centrale della piazza resterà libera per valorizzare la visuale verso il mare e creare uno spazio versatile, attrezzato per ospitare mercatini, iniziative culturali e piccoli eventi durante tutto l’anno. Grande attenzione sarà riservata anche al verde, con alberature sul lato di viale Regina Margherita e sul fronte nord. In questa fase l’Amministrazione sta raccogliendo i contributi delle associazioni e delle realtà del terzo settore, con particolare attenzione alle indicazioni delle persone con disabilità, per garantire accessibilità e piena fruibilità degli spazi. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2.450.000 euro, di cui 1.250.000 euro dalla Regione Emilia Romagna e 1.200.000 cofinanziamento comunale.