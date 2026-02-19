Rimini, via libera alla nuova rete fognaria in via Ca’ del Drago: investimento da 300mila euro

Fino ad oggi il deflusso delle piogge era affidato a una rete di fossi di guardia

Via libera per la nuova rete fognaria per le acque piovane in una strada di quartiere collinare, a monte della statale 16: la Giunta comunale di Rimini ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo da 300mila euro per dotare via Ca' del Drago di un sistema moderno di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Un intervento che si inserisce in un piano più ampio di messa in sicurezza idraulica diffusa su tutto il territorio comunale. Cantiere previsto entro l'estate 2026.

Via Ca' del Drago, strada del quartiere che si sviluppa a monte della statale 16, non dispone ad oggi di un sistema strutturato per raccogliere e smaltire le acque piovane. "Un'assenza che il Comune ha deciso di colmare con un investimento da 300mila euro, approvando il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo collettore fognario che garantirà la corretta gestione delle acque meteoriche nell'area", spiegano da palazzo Garampi.

Fino ad oggi il deflusso delle piogge era affidato a una rete di fossi di guardia, il cosiddetto reticolo idrografico minore, in parte tombinati e comunque insufficienti a garantire la sicurezza idraulica del bacino. Con il nuovo intervento, verrà posata una nuova condotta in PVC lungo un tratto della via, dimensionata per gestire le portate significative anche in caso di eventi meteorologici intensi. Le acque meteoriche raccolte dalla carreggiata confluiranno nel collettore attraverso un sistema di caditoie e pozzetti, per essere poi convogliate fino alla rete fognaria esistente lungo la pista ciclopedonale di via Montescudo. A chiudere il cerchio dei lavori sarà il rifacimento del manto stradale di via Ca' del Drago riguardante il tratto dove sono previsti i lavori, restituendo alla strada una piena funzionalità al termine degli scavi.

L'approvazione di oggi è successiva agli atti approvati a ottobre scorso, quando era stato dato il via libera al documento programmatico che ha guidato la progettazione dell'opera. Da allora l'iter tecnico e amministrativo ha proceduto senza interruzioni, portando nei tempi previsti all'approvazione del progetto definitivo. L'affidamento dei lavori è atteso entro la prossima estate.